La vivienda protegida coge impulso en Galicia: entre enero y marzo se finalizaron 131 pisos, la mayor cifra de los últimos seis años

Tras años sin apenas levantar viviendas protegidas, Xunta y Gobierno decidieron ponerse las pilas y ya se empiezan a ver los primeros resultados. En el primer trimestre de este año se finalizaron en Galicia 131 pisos a precio tasado, la mayor cifra de los últimos seis años y se inició la construcción de otros 36 inmuebles. Eso sí, son los promotores privados, con ayudas públicas, los que llevan la iniciativa, pues son los responsables de la práctica totalidad de las viviendas acabadas (130) mientras que las administraciones solo construyeron una.

Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en España se finalizó entre enero y marzo la edificación de 5.215 pisos protegidos, de los cuales el grueso se sitúa en Cataluña (3.073) y en Madrid (1.127). Las viviendas terminadas en Galicia solo representan el 2,5 por ciento del total. Y hay comunidades como Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Murcia o La Rioja en las que no se ha construido ni un solo inmueble en el primer trimestre de 2026.

En todo caso, en la comunidad gallega habría que remontarse al primer trimestre de 2020 para encontrar una cifra más elevada de pisos protegidos finalizados (143). En 2023 y 2024 no se terminó ningún inmueble de protección en este mismo periodo y en 2025 fueron únicamente 4.

Compra

La totalidad de las viviendas protegidas terminadas en Galicia están destinadas a la compra, pese a que existe una gran presión sobre el alquiler debido al encarecimiento de los precios y la escasa oferta.

El Ministerio de Vivienda atribuye el incremento en la construcción de viviendas protegidas «al impulso del Gobierno de España» y destaca que es el mejor desde 2012. Así, apuntan que, además de finalizarse 5.215 pisos, se ha iniciado la construcción de otros 4.048, lo que supone la cifra más alta de los últimos 14 años y un incremento del 24 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos indicadores, según explica el departamento que dirige Isabel Rodríguez, se alinean con otros datos como que entre enero y marzo se batió el récord de licitaciones en vivienda pública. «Este hito se alcanzó después de que 2025 cerrara como el tercer año que más presupuesto público destinó a la construcción de pisos protegidos», señalan. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contará con una inversión de 7.000 millones para continuar en esta senda.

Por su parte, la Xunta destinará 350 millones de euros a políticas de vivienda en el año 2026, de los que 163 millones de euros se destinarán a la construcción de nuevos hogares. Su objetivo es llegar a las 10.000 viviendas de promoción pública en 2030 y ofrecer suelo a promotores privados para ejecutar otros 20.000 pisos de protección.