Vigo lidera la oferta de FP en Galicia con más de 4.300 plazas

La FP gallega encara el curso 2026-2027 con una oferta muy amplia en Galicia, pero también muy desigual según el territorio y la titulación. La elección no dependerá solo de qué ciclo quiere estudiar cada alumno, sino también de dónde vive, de si puede desplazarse y de cuántas plazas hay realmente en la enseñanza que le interesa. La oferta ordinaria publicada por la Xunta de Galicia en la web de la Consellería de Educación permite ver con detalle qué municipios concentran más oportunidades y qué ciclos aparecen con más o menos margen de entrada.

La primera conclusión es clara: Vigo es el gran polo de FP de Galicia. La ciudad suma 4.393 plazas en la oferta ordinaria y 105 titulaciones distintas si se eliminan duplicidades por turno o centro. Es decir, no solo tiene más puestos, sino también más variedad para elegir. Su mapa de FP va desde las ramas industriales y tecnológicas hasta sanidad, servicios socioculturales, hostelería, comercio, administración, imagen y sonido, marítimo-pesquera o informática.

La dimensión de Vigo se explica por la concentración de centros públicos y concertados con mucha oferta: CIFP Audiovisual de Vigo, CIFP Manuel Antonio, CIFP Valentín Paz Andrade, IES A Guía, IES de Teis, IES Politécnico, IES Ricardo Mella, Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico y una red amplia de centros concertados. Para muchos alumnos del área metropolitana, esto convierte a la ciudad en el primer gran escaparate para buscar plaza sin salir de su entorno.

A Coruña aparece como otro gran núcleo de FP, con más de 3.500 plazas y alrededor de un centenar de titulaciones distintas, pero el volumen total queda por debajo del de Vigo. La diferencia es relevante porque la FP no se reparte únicamente por población, sino también por tradición de centros, especialización productiva y peso de determinadas familias profesionales.

Municipios semiurbanos

Entre los municipios semiurbanos, el liderazgo depende del indicador que se mire. Por número de plazas, destaca Culleredo, que concentra 740 puestos en la oferta ordinaria, con el CIFP Universidade Laboral como gran referencia. Su catálogo incluye ciclos de edificación, electricidad, fabricación mecánica, informática, instalación y mantenimiento, química, transporte y otras familias con fuerte componente técnico.

Si se mide la variedad, Vilagarcía de Arousa aparece como uno de los municipios semiurbanos con más abanico de opciones. Entre el CIFP Fontecarmoa y el IES Armando Cotarelo Valledor suma 718 plazas y 29 titulaciones distintas. La oferta combina ciclos vinculados a administración, comercio, electricidad, fabricación mecánica, informática, transporte, sanidad y servicios socioculturales.

Oferta en el rural gallego

En el rural gallego, Monforte de Lemos destaca como principal polo de FP por volumen y variedad. La oferta del IES A Pinguela y del IES Francisco Daviña Rey reúne 444 plazas y 19 titulaciones distintas. Para un municipio interior, la cifra es especialmente relevante, porque permite cursar FP sin depender siempre de una capital provincial o de las grandes áreas urbanas.

La oferta de Monforte incluye ciclos de administración, comercio, electricidad, informática, sanidad, servicios socioculturales, transporte y mantenimiento de vehículos, entre otros. Su papel es clave para alumnos de la Ribeira Sacra y de comarcas próximas, donde la distancia puede condicionar tanto como la nota o la vocación.

Por titulaciones, la parte alta de la oferta vuelve a estar ocupada por ciclos muy transversales, presentes en numerosos centros y con muchas salidas laborales. Entre los que más plazas reúnen aparecen Xestión administrativa, Administración e finanzas, Servizos administrativos, Coidados auxiliares de enfermaría, Sistemas microinformáticos e redes, Instalacións eléctricas e automáticas y Actividades comerciais. Son ciclos que se repiten en muchos municipios porque responden a necesidades extendidas en empresas, administraciones, comercios, centros sanitarios, talleres, servicios y pymes.

En el extremo contrario están las enseñanzas muy especializadas o con implantación limitada. El caso más llamativo es Radioterapia e dosimetría, que aparece con solo 12 plazas en la oferta ordinaria, en el CIFP Ánxel Casal-Monte Alto de A Coruña. También hay cursos o ciclos muy concretos con grupos de 20 o 22 plazas, especialmente en ámbitos de alta especialización técnica, audiovisual, industrial o sanitaria.

Para las familias, la lectura práctica es sencilla: no basta con elegir un ciclo por vocación. Conviene mirar cuántas plazas hay, en qué municipios se ofrece y cuántas alternativas razonables existen cerca. En los ciclos con muchas plazas, el alumno suele tener más margen para ordenar preferencias y combinar centros. En los de oferta muy reducida, cada puesto cuenta y la estrategia de solicitud puede ser decisiva.

La recomendación para los estudiantes es no quedarse con una sola opción. En los ciclos más demandados o con pocas plazas, los orientadores aconsejan ordenar bien las preferencias, incluir alternativas de la misma familia profesional y valorar centros de municipios próximos. La FP ofrece cada vez más caminos, pero no todos tienen la misma disponibilidad ni la misma competencia de entrada.