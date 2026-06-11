El Sergas implantará el límite de 30 consultas en las agendas de los médicos de familia después del verano

La Consellería de Sanidade ultima la reforma de Atención Primaria que incluye la regulación de las agendas de los médicos de familia a las que pone un tope de 30 consultas al día. El conselleiro Antonio Gómez Caamaño avanzó este jueves que se implementará después del verano porque la época estival es «mal momento para hacer cambios».

El Sergas expuso el miércoles a los sindicatos cómo se organizarán estas agendas. Los facultativos de Primaria tendrán un límite de 30 consultas y los pediatras, de 25. Dispondrán de 10 minutos para atender a los pacientes que acudan a consulta por una enfermedad y, dentro de su jornada, contarán con 90 minutos en los que se podrán autogestionar para hacer seguimiento de crónicos, realizar cirugías menores o pruebas e incluso atender a los usuarios que llegan sin cita pero no pueden esperar. «Está orientado a que los médicos sean realmente dueños de su consulta y de su citación», explicó Caamaño.

Los médicos de familia se quejan de la sobrecarga de pacientes que sufrían con hasta 50 pacientes diarios. El objetivo es limitar esa carga a 30 consultas y, tal y como explicó el conselleiro, «establecer un mecanismo regulatorio gestionando la sobredemanda». «Se intentará que la gestión sea eficiente y no genere más sobredemanda», aclaró Caamaño.

Según explicaron los sindicatos tras la reunión con Sanidade, los médicos de familia podrán voluntariamente recibir a más pacientes fuera de su jornada ordinaria para evitar que aumenten las listas de espera. El Sergas estableció tres tramos, en función del número de consultas adicionales que atiendan, que serán retribuidos.

Reparto de tareas

Además, se intentará derivar parte de esta sobredemanda a otros profesionales, cuyas funciones ganarán más protagonismo en Primaria, desde administrativos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos o podólogos.

El conselleiro de Sanidade explicó que se trata de una reforma «multinivel» que afecta tanto a la consellería, como a las gerencias integradas de las diferentes áreas sanitarias y también al centro de salud. Hay varias mesas de trabajo creadas y las conclusiones se irán presentando en las próximas semanas.

En todo caso, la Xunta advierte que el límite de 30 pacientes al día no empezará a funcionar hasta después de la época estival. «El verano es mal momento para hacer cambios porque falta la mitad de la gente, que tiene derecho a vacaciones», apuntó.