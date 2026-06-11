El Parlamento abre la comisión del sector lácteo con el reto de situar a los ganaderos gallegos en el centro del debate

El Parlamento de Galicia constituyó este jueves la Comisión no permanente especial de estudio sobre el sector lácteo, un foro llamado a abordar la caída de los precios en origen, las debilidades de la contratación y la viabilidad de las explotaciones. Unións Agrarias reclama que el trabajo parlamentario no se limite al diagnóstico y sirva para corregir los desequilibrios de una cadena en la que Galicia produce el 42% de la leche española, pero no siempre captura el valor que genera.

Por tanto, el sector lácteo gallego cuenta desde este jueves con una comisión específica. La Cámara constituyó esta Comisión, que estará presidida por la diputada del PPdeG Nicole Grueira. La Mesa se completará con Ariadna Fernández, del BNG, como vicepresidenta, y Lara Méndez, del PSdeG, como secretaria.

La elección se realizó de forma ponderada, sin necesidad de votación, en una sesión presidida por el titular del Parlamento, Miguel Santalices, que deseó «suerte» a los miembros del nuevo órgano. La comisión nace con el respaldo unánime de los grupos y después del acuerdo alcanzado en mayo con Unións Agrarias, organización que venía reclamando un espacio parlamentario para analizar la situación del precio de la leche y las prácticas contractuales de la industria.

El objetivo declarado es estudiar los problemas que atraviesa el sector y avanzar hacia un precio «justo y equilibrado» que impida vender por debajo de costes y garantice la viabilidad futura de las explotaciones. La preocupación es especialmente intensa entre las granjas familiares y entre los jóvenes que se incorporan al campo, en un contexto marcado por la reducción unilateral de precios en la última renovación de contratos.

Ganaderos, al centro del debate

Unións Agrarias pidió que los ganaderos sean colocados «en el centro del debate». La organización recuerda que fueron los propios productores, a través de sus servicios jurídicos, quienes denunciaron ante la CNMC y posteriormente ante la Audiencia Nacional el conocido como Cártel de la Leche. Según UUAA, solo los 6.200 ganaderos a los que representa en ese proceso habrían dejado de percibir 625 millones de euros por prácticas de concertación de precios.

Para la organización agraria, la comisión debe servir para revisar a fondo la cadena de valor y comprobar si la normativa de contratación alimentaria se está aplicando de forma real y efectiva. «No basta con que existan contratos firmados», sostiene el sindicato, que reclama analizar si hubo negociación auténtica, si los precios son verificables, si cubren los costes de producción, si las fórmulas de indexación son transparentes y si el productor dispone de una garantía efectiva de recogida.

Ese último punto es clave en un producto perecedero como la leche. Sin garantía de recogida, advierten, la libertad de negociación queda seriamente limitada. La organización también reclama examinar la arquitectura interna del precio: precio base, primas por volumen, primas de calidad, bonificaciones comerciales y penalizaciones. La comisión deberá determinar si esos elementos responden a criterios objetivos o si introducen opacidad y diferencias excesivas entre explotaciones.

El debate no se limitará al precio. UUAA defiende que Galicia debe repensar su modelo industrial. La comunidad es la gran potencia productora de leche del Estado, pero mantiene una elevada dependencia del envasado de leche líquida de larga duración, un segmento con menor capacidad para generar valor añadido. Por ello, la organización propone avanzar hacia más transformación, más diferenciación, más productos elaborados y una menor dependencia de la materia prima.

La comisión también abordará los problemas estructurales del sector: pérdida de explotaciones, falta de relevo generacional, dificultad para contratar mano de obra, acceso limitado a la tierra, carga burocrática, necesidades de inversión y sostenibilidad económica y ambiental de las granjas.