Hoy se publican las notas de la PAU en Galicia: cómo y cuándo reclamar correciones y qué posibilidad de éxito tienen

La PAU 2026 ha pasado como un vendaval para estudiantes, familias y profesores. A los nervios habituales que rodean los días de las pruebas este año se le han sumado las polémicas en los exámenes de Dibujo Técnico e Historia. Esta mezcla de contratiempos no ha hecho más que sumar tensión a la larga espera de los examinados que hoy por fin reciben su nota.

Aunque los errores de la Selectividad prometen seguir trayendo cola en las próximas semanas, lo que preocupa a quien acaba de graduarse de Bachillerato es si la media le da o no para entrar en la carrera que desea. Si la respuesta es no, todavía no desesperes.

Con las notas ya publicadas, se pondrán en marcha todos los mecanismos del sistema que decidirá quiénes se sentarán en qué facultades durante el próximo curso universitario. Uno de estos mecanismos es el de reclamar una revisión de tus pruebas para conseguir una mejor nota. Pero ojo, esta decisión no debes tomarla a la ligera.

Cómo reclamar y qué éxito tiene

Correctores y expertos en el examen le dan un consejo a quienes quieran reclamar, ahora enmarcado en un único proceso de revisión: «Hay que estar seguro». Y es que, a diferencia de una prueba en el instituto, en el que los chavales pueden ver delante lo que han hecho, en la selectividad en este punto solo pueden fiarse de su memoria al pedir la revisión para tener certeza de lo bien que lo hicieron.

Aun así, cada año un número elevado de estudiantes decide jugársela, intentando arañar algunas décimas que pueden separarlos de la carrera deseada. Con datos facilitados por la CiUG de la pasada convocatoria ordinaria, la de 2025, el alumnado reclamó uno de cada diez exámenes realizados: 7.729 de los 77.107 que pasaron por los correctores de la CiUG.

Solo en 3.280 exámenes hubo una modificación de la nota, un 42 por ciento del total, y en la mayoría de los casos (2.436) el cambio fue beneficioso para el aspirante, ya que se dio una modificación al alza. Sin embargo, en otras 844 pruebas la revisión finalizó con resta.

En 2025 Historia de España fue una de las materias más reclamadas de las obligatorias, con un 12,84% de exámenes reclamados. En Dibujo Técnico fueron uno de cada diez.

Cómo es la revisión

¿Qué se hace en ese proceso de revisión? Primero, se comprueba que el corrector sumó bien la puntuación de cada apartado o si se le pasó por alto alguna cuestión. Hay que tener en cuenta que el alrededor del millar de profesores dedicados a la tarea recibe más de un centenar de exámenes y echa una media de seis horas diarias en la tarea, explica un excorrector.

Si se detectan errores materiales que culminen en una nota superior a la provisional, esta pasa a ser la nueva nota. Si no se perciben ese tipo de errores, se mantiene la nota temporal. Después se realiza una segunda corrección por un nuevo corrector y si su valoración tiene una diferencia que no supere los dos puntos respecto a la nota inicial, se hace media. Si el desfase es superior, dos personas distintas de las anteriores efectúan una tercera corrección, que se convierte en la nota final.

¿Cuándo puedo reclamar?

La publicación de las calificaciones está prevista por la CiUG para el hoy, jueves 11 de junio, a las ocho de la tarde. Desde mañana viernes, 12 de junio, y hasta el martes 16 de junio, hasta las dos de la tarde, se abre la solicitud de revisión de calificaciones. Se trata de un proceso sencillo, pero como comentamos, puede funcionar como arma de doble filo.

La revisión de la nota de la Selectividad debe reclamarse para cada examen por separado. Se hace a través de NERTA, la plataforma en la que la Xunta gestiona el acceso y las preinscripciones al sistema universitario gallego.

Como señala la Xunta, en la reclamación no se vuelve a corregir el examen, sólo se comprueba que se ha corregido en su totalidad, que se ha sumado la calificación de todos los apartados, se ha traslado correctamente a todos los documentos, etc… Es decir se hace una revisión del proceso de calificación y anotación.