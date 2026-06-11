Cuatro de cada diez plazas de intervención municipal en Galicia están cubiertas de forma provisional

El control interno de los ayuntamientos gallegos funciona todavía con una elevada provisionalidad. El Consello de Contas advierte de que el 44% de las plazas de interventores municipales están ocupadas de forma provisional, una situación que afecta a puestos esenciales para garantizar la legalidad del gasto público, la fiscalización de los expedientes, la contabilidad, la tesorería y la recaudación en las entidades locales.

Su papel es clave para el control interno de la actividad económica de los concellos, tanto de los órganos políticos, como la tesorería y la recaudación, así como en el asesoramiento legal en asuntos de especial relevancia, el levantamiento de actas y expedición de certificados del día a día. Sin embargo, cuatro de cada diez no tienen plaza fija.

La conclusión forma parte del primer diagnóstico específico elaborado por el órgano fiscalizador gallego sobre la provisión de los puestos de Intervención y Secretaría-Intervención y la cobertura real de sus funciones. El informe, que acaba de ser aprobado por el Pleno del Consello de Contas el 4 de junio de 2026, analiza la situación existente a 31 de diciembre de 2023, con una comparación hasta junio de 2025.

Aunque la radiografía principal se fija a cierre de 2023, el informe incorpora referencias posteriores y sitúa el problema en un contexto que seguía abierto en 2025.

Ese año, el Estado activó nuevas medidas para intentar corregir el déficit de funcionarios de Administración Local con habilitación nacional, con convocatorias extraordinarias de acceso y un nuevo concurso unitario de provisión de puestos. La actualización confirma que la falta de cobertura definitiva no era una disfunción puntual, sino un problema estructural pendiente de corrección. Lo mismo ocurría en la citada fecha en mancomunidades analizadas e incluso en entidades locales menores.

Comisiones de servicio, nombramientos accidentales y personal interino

El informe identifica 303 puestos obligatorios reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional en las clases de Intervención y Secretaría-Intervención. Son diez menos que el número total de ayuntamientos gallegos, debido a la existencia de agrupaciones para el sostenimiento común de estos puestos.

El 59% corresponde a Secretaría-Intervención, figura especialmente relevante en los municipios de menor tamaño, donde una misma persona asume funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo y control económico-financiero.

A 31 de diciembre de 2023, el 26% de los puestos reservados —79 plazas— carecía de titular. Contas precisa, sin embargo, que no había puestos sin ocupante: todos estaban cubiertos mediante alguna fórmula definitiva o temporal. Ahí se sitúa el núcleo del problema. Solo el 54% de los puestos estaban ocupados con nombramiento definitivo, mientras que el resto dependía de mecanismos no definitivos como comisiones de servicio, acumulaciones, nombramientos accidentales o personal interino.

La fiscalización contabiliza 26 comisiones de servicio autorizadas, 46 acumulaciones —27 en Secretaría-Intervención y 19 en Intervención—, 18 nombramientos accidentales y 37 puestos ocupados por personal interino. En la práctica, fórmulas concebidas para resolver necesidades transitorias se han consolidado como vía ordinaria para sostener funciones permanentes de control.

La debilidad es más visible en el ámbito local de menor dimensión. Solo tres de las 25 mancomunidades con actividad tenían cubierta por concurso la plaza de Intervención o Secretaría-Intervención.

En las nueve entidades locales menores, únicamente una contaba con el puesto ocupado por concurso; en dos casos, las funciones reservadas estaban encomendadas de forma irregular a una persona designada por la junta vecinal.

El informe relaciona esta situación con la escasa eficacia de los procesos de selección y provisión. En el proceso selectivo finalizado en noviembre de 2024 solo se cubrió el 44% de las plazas convocadas de Secretaría-Intervención y el 47% de las de Intervención. Los procesos de estabilización de empleo temporal de 2022 arrojaron resultados aún más bajos: apenas se cubrió el 6,94% de las 673 plazas convocadas en Secretaría-Intervención y el 19,28% de las 83 de Intervención-Tesorería.