Aprueban la PAU más polémica en Galicia el 96,25% de los presentados, más que el pasado año

La prueba de acceso a la universidad más polémica vivida en Galicia en los últimos años culmina en un porcentaje de aprobados sobre el total de alumnos presentados que llega al 96,25 por ciento, una proporción que supera el 95,6 por ciento alcanzado el año pasado, cuando la selectividad estrenó por primera vez un formato más competencial y dejó de lado la mayor optatividad de los ejercicios pospandémicos.

Los datos los facilitó este jueves la CiUG, que gestiona la prueba y el acceso a la universidad, y cuya labor ha sido cuestionada estos días desde la Consellería de Educación por el «carrusel de errores» que, según el conselleiro, Román Rodríguez, sembró preocupación en familias y alumnado que se juega su futuro.

En concreto, tras las quejas presentadas por colectivos de docentes de Historia de España y de Dibujo Técnico sobre enunciados no ajustados a las directrices del organismo o con «múltiples errores», la CiUG pidió a sus correctores que no perjudicasen al alumnado por las preguntas en cuestión.

Aprobados al alza

El resultado final, a falta de los examinados que den el paso de reclamar, es que la cifra de aprobados entre los presentados en la parte obligatoria es superior a la de 2025, el único formato de prueba similar que admite una comparación. No obstante, en general, ni siquiera durante la etapa de más flexibilidad por el covid, cuando había para elegir dos opciones de examen, se alcanzó tal cifra de aptos en la fase general y el de este 2026 sería el mejor resultado de la década.

En concreto, los datos facilitados por la CiUG indican que de los 13.437 matriculados en la PAU se presentaron 13.312, un 99,07 por ciento. En particular, hicieron la parte obligatoria del examen, donde se incluye Historia de España o su alternativa, Historia de la Filosofía, un total de 11.534 y fueron considerados aptos 11.102, el 96,25 por ciento. Las plazas que oferta el SUG son más, en torno a las 11.800, pero la cuestión que preocupa a los chicos y chicas ahora es si entrarán en la carrera deseada y ahí las calificaciones son decisivas. Eso, y la competencia (demanda) por entrar en una titulación.

Esta vez los nervios que acompañaron al alumnado el pasado año, cuando se estrenaba un formato más competencial, no hicieron mella en los estudiantes porque ya llevan un tiempo trabajando en los institutos el nuevo modelo y con el profesorado ya adaptado a las nuevas reglas. No obstante, han sido los desajustes entre esas reglas y los enunciados de los ejercicios que se han encontrado en algún examen los que han motivado las protestas de docentes de instituto de Historia de España, por ejemplo.

El problema con este examen, que llevó a la CiUG, como en Dibujo Técnico, a modificar los criterios de corrección de la materia, era que una pregunta sobre anarquismo y socialismo, en la que se pedía a los jóvenes una comparación entre ambos movimientos, no se ubicaba en el bloque temático que le correspondería.

A las quejas de progenitores y de profesores por las "incidencias" detectadas, se sumaron las de la Consellería de Educación, que quiere reformar la CiUG para tener mayor presencia en la gestión y elaboración de los exámenes. Las universidades, sin embargo, defienden el modelo vigente y, en todo caso, instan a introducir una mayor revisión como ya propusieron hace dos años.

Mientras una parte del alumnado accede ya a sus calificaciones y puede ir pensando en qué carreras se preinscribirá, ahora les toca a los estudiantes que acuden a la repesca, que se celebrará entre los días 30 de junio y 2 de julio, matricularse en la prueba.