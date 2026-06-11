Más de 350 jóvenes accederán a un contrato de nueve meses con ayudas de la Xunta para concellos y entidades sin ánimo de lucro

Concellos gallegos y entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar desde mañana las ayudas de la Xunta destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil. La convocatoria, publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG), cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea a través del Programa FSE+ Galicia 2021-2027, y permanecerá abierta hasta el 13 de julio.

Según las previsiones de la Consellería de Emprego, Comercio y Emigración, esta nueva edición permitirá beneficiar a más de 350 personas de entre 18 y 29 años mediante contratos a jornada completa durante nueve meses.

Las tareas deberán estar vinculadas a los fines no lucrativos de la entidad contratante y orientadas a facilitar que la juventud adquiera experiencia profesional para mejorar su inserción estable en el mercado laboral.

Del crédito total disponible, 3 millones de euros se reservan para los ayuntamientos gallegos. Los 3,5 millones restantes se dirigen a organismos intermedios sin ánimo de lucro, entre los que figuran asociaciones empresariales sectoriales o intersectoriales, entidades de carácter tecnológico, consejos reguladores de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, agrupaciones industriales, clústeres empresariales y asociaciones de personas autónomas.

Más de 23.000 euros en nueve meses

Las ayudas cubrirán los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas. La cuantía podrá superar los 23.600 euros por cada joven contratado durante los nueve meses, en función del grupo de cotización correspondiente.

Esta línea forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar el empleo juvenil. En ese mismo marco se sitúa el programa de primera experiencia profesional, cuya convocatoria de 2026 también fue lanzada esta semana, con una dotación superior a los 8,7 millones de euros y la previsión de llegar a más de 520 personas desempleadas. Esta iniciativa pone el foco en la retención del talento joven y en la cobertura de vacantes en sectores considerados estratégicos, e incorpora como novedad una línea específica para la formación de aprendices en oficios tradicionales.

En paralelo, hoy también se abre el plazo para solicitar las ayudas del programa de empleo con apoyo, dotado con 450.000 euros. En este caso, el objetivo es financiar durante 12 meses los costes laborales del personal preparador que acompaña a personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social en su puesto de trabajo en una empresa.

Estas ayudas podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre o hasta el agotamiento del crédito. Podrán beneficiarse asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo, empresas de inserción laboral, empresas ordinarias y personas trabajadoras autónomas que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.