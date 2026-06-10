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Una tierra fértil: Galicia lidera la rentabilidad agraria peninsular con el mayor beneficio por hectárea

La comunidad gallega se sube a lo más alto del podio peninsular con 1.679 euros, según un estudio del Ministerio de Agricultura, gracias a una equilibrada relación entre ingresos y costes de producción

Tratamiento con fungicidas en un viñedo de las Rías Baixas.

Tratamiento con fungicidas en un viñedo de las Rías Baixas. / M. Méndez

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X. A. Taboada

X. A. Taboada

Santiago

Comparada en cantidad de producto agrario generado con otras comunidades, los números de Galicia están muy lejos de un podio que ocupan, por este orden, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, debido a los millones de hectáreas que destinan al cultivo. Pero si el foco se pone en la rentabilidad, el mapa cambia de forma significativa porque entonces la comunidad gallega emerge como la autonomía peninsular con el producto más rentable y el mayor beneficio por hectárea.

Así lo atestigua el 'Estudio de costes y rentas de las explotaciones agrarias' (Ecrea) que elabora el Ministerio de Agricultura. El informe, referido al ejercicio 2024 y centrado en explotaciones agrarias, sin incluir la ganadería, sitúa a Galicia con un beneficio de 1.679 euros por hectárea, por encima del resto de comunidades peninsulares. Solo Canarias, con una estructura productiva muy singular y alejada de los parámetros del territorio continental, presenta una cifra superior, con 8.469 euros por hectárea.

El caso de Canarias se caracteriza por tratarse de una actividad agraria de monocultivos, destacando el plátano, el tomate y las flores ornamentales, con una producción orientada a la exportación, tecnificada y de elevada rentabilidad. Pero si se excluye el archipiélago, Galicia encabeza con claridad la clasificación.

El dato gallego contrasta con la media estatal, que se sitúa en 199 euros de beneficio por hectárea. Es decir, las explotaciones agrarias gallegas analizadas por el Ministerio de Agricultura obtienen un rendimiento neto por superficie más de ocho veces superior al promedio nacional. La diferencia también es amplia respecto a otras comunidades con mejores registros: el País Vasco alcanza los 1.226 euros por hectárea, Murcia se queda en 750, Andalucía en 539 y Extremadura en 371. A partir de ahí, la rentabilidad se reduce de forma acusada.

En otras zonas, la baja productividad y rentabilidad se compensan con subvenciones, sobre todo europeas, para garantizar una renta mínima a los productores.

Al margen de Canarias, al frente de la clasificación por provincias en beneficio se sitúa Pontevedra, con 3.866 euros por hectárea. En segundo lugar figura Huelva (3.328) y ya después aparecen A Coruña (2.638) y Lugo (2.169). Si la rentabilidad media de Galicia baja a 1.679 euros es porque en la provincia de Ourense el beneficio se queda en 248 euros por hectárea.

El Ecrea no mide únicamente el beneficio final. También permite observar el comportamiento del producto bruto o los costes de producción. En Galicia, el producto bruto alcanza los 3.851 euros por hectárea, una cifra notablemente superior a la media española, situada en 2.337 euros, lo que indica la fertilidad del suelo. No es la más elevada del conjunto peninsular —Murcia llega a 6.079 euros y la Comunidad Valenciana a 4.010—, pero la comunidad gallega consigue convertir esa producción en un resultado económico más favorable gracias a una relación más equilibrada entre ingresos y costes, porque en esas dos comunidades del Levante, junto con otras, los gastos vinculados a la actividad agraria son también muy elevados.

Los costes de producción en Galicia se sitúan en 2.172 euros por hectárea, apenas por encima de la media estatal, que es de 2.137 euros. Esa contención relativa de los gastos explica en buena medida el diferencial de rentabilidad. En territorios con un producto bruto más elevado, como Murcia o la Comunidad Valenciana, los costes ascienden a 5.328 y 3.915 euros, respectivamente.

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La lectura territorial también muestra las dificultades de parte del sector agrícola en algunas comunidades. Castilla y León, pese a figurar entre los grandes territorios agrarios por superficie cultivada, presenta un beneficio negativo de 133 euros por hectárea.

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