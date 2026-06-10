El peaje de la selectividad sobre el expediente en Galicia: el alumnado de sobresaliente se reduce a la mitad tras la prueba

Este jueves más de 13.000 jóvenes conocerán los resultados, medidos hasta la centésima, de años de preparación y de las últimas jornadas decisivas, la selectividad. Sus calificaciones definitivas decidirán si entran o no en la carrera deseada, de ahí su tensión al afrontar incidencias en exámenes como Historia de España o Dibujo Técnico.

Muchos de ellos llegan hasta el último escollo en su camino a la facultad con un escudo protector reforzado, respaldados por unos expedientes que avalan un rendimiento excelente. En ese grupo destacan quienes coronan el Bachillerato con una nota de entre 9 y 10. No son mayoría, pero uno de cada siete alumnos gallegos (el 14,2 por ciento) lo consigue.

Sin embargo, no todos salen indemnes de la PAU: tras pasar por ese filtro y aplicar la ponderación del 60% para la media del instituto y del 40% para la de selectividad, en lo que sería la nota de acceso, los representantes en la franja más alta de las mejores puntuaciones se reducen a la mitad, un 7,4 por ciento.

Una selectividad inusual

Así se desprende de los datos recopilados por el Ministerio de Universidades relativos a la prueba de acceso a la universidad de junio de 2025, una convocatoria inusual porque por primera vez los aspirantes a una plaza en la universidad tuvieron que afrontar un formato más competencial y menos memorístico y ya sin las medidas de flexibilización y mayor opcionalidad que se habían regulado tras el covid.

Como ocurre con las notas medias de la fase obligatoria de la PAU, Galicia se encontraría en la retaguardia en el indicador de los sobresalientes: es la cuarta por la cola tanto en lo que concierne a Bachillerato como tras aplicarle a esa nota el filtro de la selectividad.

La Xunta suele alegar el buen desempeño en PISA del alumnado gallego —la comunidad es líder en Ciencias, empatada con Castilla y León— para quejarse de la desigualdad del actual modelo de selectividad y defender ir hacia una prueba más homogénea, incluso común.

Un caso singular es Murcia: está de novena en Ciencias y de decimoquinta en Matemáticas en PISA y, en cambio, lidera el alumnado con sobresaliente del instituto, con un 28 por ciento, y en la PAU sus jóvenes triplican a los gallegos que logran esa nota en la parte obligatoria: un 8,2 por ciento frente a un 2,8 por ciento.