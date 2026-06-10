Nueva agenda para los médicos de familia: 30 consultas al día, 90 minutos para citas forzadas y pluses si atienden a más pacientes

La Consellería de Sanidade avanza en la reforma de la Atención Primaria y presentó este miércoles a los sindicatos el documento del grupo de trabajo para regular las agendas de los profesionales de los centros de salud. Los médicos de familia tendrán 10 minutos por consulta para atender a 30 personas al día, pero después dispondrán de otros 90 minutos, dentro de su jornada ordinaria, que podrán dedicar a los pacientes que llegan sin cita a última hora (las llamadas citas forzadas) o bien al seguimiento de crónicos mediante actividad programada.

El problema es que si se limita el número de consultas que cada facultativo realiza al día, ¿qué pasa con el resto de pacientes y cómo se evitará que aumente la espera en Atención Primaria? La solución pasa porque ese exceso de usuarios sean atendidos o bien dentro de esos 90 minutos que tienen de margen los médicos de familia o fuera de su jornada ordinaria, dentro de lo que se llamarán las «agendas de absorción». Los profesionales podrán voluntariamente atender pacientes en horario extraordinario, tanto de su propio cupo como de otros compañeros del centro de salud, y la Consellería de Sanidade retribuirá este trabajo. Así, establecerá tres tramos, según el número de consultas adicionales que se realicen. Según explica la responsable de Sanidade de CCOO, Luz Fernández Tuñas, «se pagará por cada paciente extra atendido».

En todo caso, el Sergas no ha desvelado aún a los sindicatos cómo se pagarán estas agendas de absorción, pues las medidas retributivas forman parte de otro de los grupos de trabajo creados para la reforma de Atención Primaria.

Quitar carga laboral a los médicos

Además, se exprimirán al máximo las potencialidades de todas las categorías de Primaria, desde administrativos, enfermeros, farmacéuticos, podólogos, fisioterapeutas... para reducir la carga de trabajo de los médicos de familia. «Si un facultativo atiende 40 pacientes al día, hay que analizar las causas de por qué esas personas van al médico, ya que igual 15 deberían estar en las consultas de otros profesionales», explica Manuel González Moreira, de la CIG.

Y si se aumenta la carga de trabajo de otros profesionales, Javier Martínez, de UGT, advierte que deberán ser retribuidos. «Esto tiene que ir parejo a sus condiciones económicas», apunta.

Otra de las claves de la reforma de Primaria será la potenciación de la figura de los jefes de Atención Primaria. Serán los encargados de organizar las agendas de absorción. Y además se encargarán de realizar un seguimiento semanal, mensual y semestral de la atención sanitaria. Se fijarán una serie de indicadores para evaluar la capacidad de respuesta de los centros de salud y se establecerán medidas correctoras en caso de que no se cumplan los objetivos.