Galicia retoma la comisión sobre la reforma de la financiación autonómica sin ningún consenso entre los partidos

¿Cómo abordará Galicia la reforma del sistema de financiación? La respuesta, parece, aun queda tiempo para poder tenerla encima de la mesa y es que, tras el reinicio este miércoles de la comisión no permanente especial de estudio sobre esta cuestión, los grupos con representación en el Parlamento autonómico continúan sin dar visos de consenso, constatando, una vez más, las discrepancias entre ellos.

Esta comisión fue puesta en marcha en noviembre de 2021 con el propósito de analizar la propuesta de reforma del sistema realizada en la última etapa de la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una cuestión ahora en manos de Arcadi España, quien ha convocado comisiones bilaterales. Con el apoyo de todos los grupos a excepción del PSdeG, quien ha optado por la abstención, este miércoles han quedado aprobadas sus normas de funcionamiento. Desde hoy se abre así un plazo de siete días, es decir, hasta el próximo 18 de junio a las 18.30 horas, para remitir las propuestas para la elaboración de un plan de trabajo.

Una vez pasado este periodo, el quehacer de esta comisión se centrará en la elaboración de un dictamen tras las comparecencias de los expertos que tuvieron lugar la pasada legislatura y tras el análisis de la la documentación presentada. Entre otros, este órgano citó a economistas como María Cadaval, Santiago Lago, Xoaquín Fernández Leiceaga o el actual titular de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos. Será en función de las propuestas que presentes los grupos parlamentarios cuando se decida si es o no necesario la comparecencia de más expertos.

Por el momento, el portavoz del PPdeG en la Cámara, Alberto Pazos, ha puesto de manifiesto, una vez más, la distancia que existe desde su grupo con la «propuesta ruinosa» hecha por Gobierno central que el PSdeG apoya, aunque con intención de «negociarla y mejorarla». La iniactiva presentada por el BNG, de un sistema de cupo para Galicia, señaló, «es aún más ruinosa». Unas declaraciones que lejos de acercar posiciones entre los grupos parlamentarios hacen que cada día las distancias sean mayores.

Para los nacionalistas, defendió la diputada Noa Presas, es preciso que Galicia «tenga la llave de su dinero» para poder financiar los servicios públicos. Además, lamentó los 1.604 días pasados para reactivar esta comisión, al tiempo que alegó que «si no hubo dictamen» antes «fue por el bloqueo del PP». En este sentido, la líder del partido, Ana Pontón, señaló al término del encuentro que los populares gallegaos están «subordinados a los intereses» del PP estatal con lo que «Madrid manda, Rueda obedece y Galicia pierde».

Sobre la propuesta del Gobierno central, la bancada del BNG sostiene que tampoco le dan el visto bueno al considerarla «injusta, discriminatoria y hace que Galicia pierda aún más».

Una Xunta «sin propuesta»

Desde el PSdeG, su diputada Patricia Iglesias, también se ha mostrado contraria a la postura del PP, ya que la Xunta «no tiene propuesta» y solo hace «seguidismo de Feijóo». Tampoco respalda la proposición del BNG, al considerar que su defensa de un concierto económico «no responde a criterios de solidaridad territorial». Además, los socialistas se han abstenido a la hora de dar luz verde a las normas de funcionamiento de la comisión, al haber sido rechazadas sus once enmiendas a este texto, con las que pretendía aportar «transparencia, pluralidad y utilidad».

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Por su parte, Pazos insistió en que esa proporcionalidad, transparencia y pluralidad a las que apelaba el PSdeG ya son «intrínsecas» en la labor del Parlamento, por lo que reprochó que los socialistas tratasen de «inventar la rueda» con sus enmiendas a unas normas de funcionamiento que «son las mismas que en la comisión anterior».