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Galicia prevé una «soledad absoluta» de la ministra de Sanidad en el conflicto del Estatuto Marco, «con todo en contra»

El conselleiro de Sanidade avanza una postura común de las comunidades en la Interterritorial, con predisposición para solucionar el conflicto

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una imagen de archivo

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una imagen de archivo / Cedida

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Agencias

Santiago

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha remarcado la posición común que llevan todas las comunidades al Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles en el que se abordará el Estatuto Marco para facultativos, reflejando la «soledad absoluta» de la ministra de sanidad, Mónica García, sobre este tema. Así lo señaló el responsable sanitario gallego minutos antes de entrar a la reunión, en la que participará telemáticamente.

En ella, ha explicado, todas las comunidades, «y cuando digo todas, son todas», coincidirán en tres puntos, ha dicho. El primero, que el Estatuto Marco, «que es el motivo de gran controversia dentro del sistema público de salud», es una norma «básica» estatal y, por tanto, «competencia exclusiva» del Ministerio de Sanidad, que es quien tiene capaz para modificarla, aprobarla y desarrollarla.

«La realidad es que este conflicto está prolongándose mucho tiempo sin alcanzar ningún tipo de soluciones. Creo que lo que se va a reflejar hoy es la soledad absoluta de la ministra de Sanidad, que ya tiene a todo el mundo en contra: a los profesionales, a los sindicatos, a las comunidades autónomas y a los pacientes, que son los principales afectados por esto», ha augurado.

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Asimismo, ha expresado la «predisposición e intención» de todas las comunidades de trabajar para solucionar el conflicto, «siempre que se establezca un diálogo real con espíritu constructivo», así como el compromiso de todas las regiones con los profesionales sanitarios y, «sobre todo, con los pacientes».

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