Educación replica a los rectores que el papel de la Xunta en la organización de la selectividad es «testimonial»

El pulso entre la Xunta y las universidades por la organización de las pruebas de selectividad a raíz de los fallos de la pasada edición ha subido otro peldaño más. Al pronunciamiento del pasado martes de los tres rectores defendiendo su trabajo en la PAU y poniendo el acento en que la Xunta también participa en su diseño, ha respondido esta mañana el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, argumentando que el papel del Gobierno gallego en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) es «testimonial» y volviendo a insistir en el «carrusel de errores» que a su juicio ha sido este año la realización de las pruebas de acceso a la universidad, con fallos en la formulación de las preguntas en las materias de Historia de España y Dibujo Técnico.

En declaraciones a los medios este miércoles en un acto en Santiago, Rodríguez ha subrayado que «quien elabora, quien corrige y quien evalúa las pruebas es la CiUG», desvinculando a la Xunta de los exámenes. En este contexto, el titular de Educación ha vuelto a lamentar el «carrusel de errores» en la edición de este curso, una situación que ha calificado de «anómala» y que, según ha defendido, no se produjo en años anteriores bajo el mismo sistema normativo.

Asimismo, Rodríguez ha recordado que, ante las incidencias registradas, la Consellería solicitó por escrito información sobre los cambios de criterios de corrección, recibiendo como respuesta que se enterarían «cuando fuesen publicados en la web», evidenciando con esta declaración que la polémica con las universidades está lejos de amainar.

A pesar de los «errores» de esta convocatoria, el conselleiro ha insistido en que la existencia de 17 pruebas diferentes para un sistema de distrito único en España resulta «muy injusta» y genera un «perjuicio» para los estudiantes gallegos.

Esta situación, ha argumentado, reafirma la postura de la Xunta de reclamar una «mayor corresponsabilidad» y participación en la coordinación del proceso, en línea con el modelo de otras comunidades autónomas.

Por último, ha negado la existencia de un «conflicto institucional» con las universidades y ha instado a «no socializar las responsabilidades», a tener «más empatía con los alumnos y no inventarse teorías de la conspiración».

«Yo me pregunto cuándo se habla de los alumnos y quién se preocupa de los alumnos y del impacto que genera esto en miles de alumnos y también en sus familias. Creo que eso es lo más importante, sin duda alguna», ha añadido, a la vez que ha acusado al Bloque Nacionalista Galego de «desenfocar» la situación.

La polémica por los errores detectados en la PAU sigue también en el Parlamento. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó este miércoles a la Xunta de aprovechar la crisis generada en torno a los exámenes de selectividad para intentar reforzar su influencia sobre la CiUG.

Tras participar en la comisión de estudio sobre la reforma de la financiación autonómica, la líder nacionalista situó el foco en el alumnado afectado por las incidencias registradas durante la convocatoria. A su juicio, las medidas adoptadas para corregir los errores y evitar perjuicios en las calificaciones eran necesarias y respondían a una situación excepcional. «Lo más importante son los alumnos», sostuvo Pontón, quien defendió la rectificación realizada por la organización de las pruebas para garantizar que ningún estudiante viese comprometidas sus opciones de acceso a la universidad.

Sin embargo, la dirigente del BNG considera que la controversia ha sido utilizada por el Partido Popular para cuestionar a la CiUG y abrir un debate sobre su funcionamiento. «Es muy grave que el PP quiera utilizar un error para llevar adelante una posición de control de la CiUG», afirmó ante los medios.

«Pienso que esto es lo que está detrás de toda esta campaña que está montando el Partido Popular, que quiero recordar que nombra a la mitad ya de los miembros de la CIUG. Es inaudito este ataque que quiere hacer a las universidades y quizás detrás está este intento de controlar las pruebas de acceso a la universidad», ha aseverado.