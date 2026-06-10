Los diez ciclos de FP con menos plazas en Galicia: estudios con apenas un grupo en toda la comunidad
Radioterapia y Dosimetría solo tendrá 12 plazas en A Coruña; otros ciclos muy especializados se limitan a 18 o 22 puestos en un único centro
R.V.
Frente a los ciclos con cientos de plazas repartidas por Galicia, la oferta ordinaria de FP también incluye titulaciones que apenas se imparten en un centro y con un solo grupo. Para los alumnos que quieran estudiar una de estas opciones, el margen de maniobra es muy reducido: no solo cuentan las notas o la demanda, sino también la disponibilidad para desplazarse a otra ciudad o municipio.
El plazo de solicitud de plaza en la FP ordinaria se abre el 15 de junio a las 9.00 horas y termina el 30 de junio a las 13.00 horas. La matrícula no empieza ese día, sino después de las adjudicaciones. La primera adjudicación se publicará el 10 de julio y la matrícula para quienes obtengan plaza se abrirá ese mismo día, hasta el 15 de julio a las 13.00 horas.
Para elaborar este listado, FARO ha analizado la oferta ordinaria de FP publicada por la Xunta para el curso 2026-2027. El recuento incluye ciclos de grado básico, grado medio y grado superior en enseñanzas sostenidas con fondos públicos. No se incluyen programas formativos básicos ni cursos de especialización, porque no son ciclos ordinarios comparables. Hay que tener en cuenta además que varios ciclos empatan con 22 plazas, por lo que el corte de la lista se sitúa en esa cifra.
Estos son diez de los ciclos con menor oferta en la FP ordinaria gallega y dónde se pueden estudiar.
1. Radioterapia e dosimetría: 12 plazas
Es el ciclo con menos plazas de la oferta ordinaria. Radioterapia e dosimetría, de grado superior, solo ofrece 12 puestos en toda Galicia. Se imparte en A Coruña, en el CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, en turno de tarde. Para los alumnos interesados, no hay alternativa en otra ciudad gallega dentro de la oferta ordinaria.
2. Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo: 18 plazas
Este ciclo de grado básico tiene 18 plazas. Se imparte en Pontevedra, en el CIFP A Xunqueira, en turno de mañana. Es una formación muy específica, vinculada al mantenimiento de embarcaciones y al sector náutico.
3. Produción agroecolóxica: 22 plazas
Produción agroecolóxica, de grado medio, ofrece 22 plazas. El único grupo está en Ponteareas, en el CIFP A Granxa, en turno de mañana. Es una opción dirigida a alumnos interesados en producción agraria sostenible, explotaciones agroecológicas y medio rural.
4. Obras de interior, decoración e rehabilitación: 22 plazas
El ciclo de Obras de interior, decoración e rehabilitación, de grado medio, se imparte en Ourense, en el CIFP A Farixa. Tiene 22 plazas en turno de mañana. Está vinculado a construcción, reformas, rehabilitación de interiores y acabados.
5. Pedra natural especializado en cantería: 22 plazas
Pedra natural especializado en cantería, de grado medio, cuenta con 22 plazas. Se imparte en Poio, en el CIFP de Cantería de Galicia, en turno de mañana. Es uno de los ciclos más singulares de la oferta gallega, ligado a la piedra natural y a un oficio con fuerte tradición en la comunidad.
6. Instalacións de produción de calor: 22 plazas
Instalacións de produción de calor, de grado medio, ofrece 22 plazas. El único grupo aparece en Culleredo, en el CIFP Universidade Laboral, en turno de tarde. Es una titulación técnica relacionada con instalaciones térmicas, calefacción, producción de calor y mantenimiento.
7. Emerxencias e protección civil: 22 plazas
El ciclo de Emerxencias e protección civil, de grado medio, se imparte en Lugo, en el CIFP As Mercedes. Tiene 22 plazas en turno de mañana. Es una formación para alumnos interesados en intervención, emergencias, prevención y protección civil.
8. Sanidade ambiental aplicada: 22 plazas
Sanidade ambiental aplicada, de grado medio, cuenta con 22 plazas. Se ofrece en Ponteareas, también en el CIFP A Granxa, en turno de tarde. Está orientado al control sanitario del entorno, riesgos ambientales y vigilancia de condiciones de salud pública.
9. Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia: 22 plazas
Este ciclo de grado superior tiene 22 plazas y se imparte en Ferrol, en el CIFP Leixa, en turno de mañana. Es una enseñanza de la familia de Artes Gráficas, centrada en proyectos editoriales, publicaciones impresas y producción multimedia.
10. Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros: 22 plazas
Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros, de grado superior, ofrece 22 plazas. Se imparte en Vigo, en el CIFP Valentín Paz Andrade, en turno de mañana. Es una formación industrial muy especializada, vinculada a moldes, polímeros, metales y planificación de procesos productivos.
La distribución territorial muestra hasta qué punto estos ciclos obligan a mirar el mapa antes de presentar la solicitud. A Coruña concentra el ciclo con menos plazas de todos, Radioterapia e dosimetría. Pontevedra ciudad acoge Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo. Ourense tiene Obras de interior, decoración e rehabilitación. Lugo concentra Emerxencias e protección civil. Ferrol ofrece Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia. Vigo aparece en el listado con Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros. Y otros ciclos muy reducidos se sitúan en municipios como Ponteareas, Poio o Culleredo.
La recomendación para los alumnos es revisar muy bien centro, turno, distancia y alternativas. En estos ciclos, quedar fuera de la primera opción puede obligar a cambiar de municipio, de familia profesional o incluso de modalidad. Por eso conviene no limitar la solicitud a una única elección y buscar opciones próximas dentro de la misma rama profesional.
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