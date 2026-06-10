Los diez ciclos de FP con más plazas en Galicia: Administración lidera la oferta

La carrera por una plaza de FP en Galicia no empieza igual para todos los alumnos. Hay ciclos con cientos de puestos repartidos por decenas de centros y otros con una oferta mucho más limitada. Para las familias, conocer cuántas plazas hay y dónde se concentran puede ser tan importante como elegir la titulación.

El proceso ordinario de admisión arrancará el 15 de junio a las 9.00 horas con la presentación de solicitudes, que permanecerá abierta hasta el 30 de junio a las 13.00 horas. Después llegarán las adjudicaciones. La primera será el 10 de julio y, a partir de ese momento, empezará la matrícula para quienes consigan plaza: del 10 de julio a las 9.00 horas al 15 de julio a las 13.00 horas. La segunda adjudicación será el 20 de julio y la tercera, el 27.

Para elaborar este ranking, FARO ha analizado la oferta ordinaria de FP publicada por la Xunta para el curso 2026-2027, clasificada por familia profesional y ciclo formativo. El recuento suma las plazas de cada ciclo en todos los centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados. No se incluyen en este cálculo la FP modular, la FP a distancia, la Dual Intensiva, los cursos de especialización ni la formación acelerada, porque son modalidades con procesos y perfiles distintos.

Estos son los diez ciclos con más plazas en la oferta ordinaria de FP en Galicia.

1. Xestión administrativa: 1.800 plazas

Es el ciclo con más oferta de toda la FP gallega. Xestión administrativa, de grado medio, alcanza 1.800 plazas. La mayor concentración entre las grandes ciudades está en Vigo, con 240 plazas. Le siguen A Coruña, con 140; Ourense, con 120; y, ya a más distancia, Santiago, Ferrol, Lugo y Pontevedra, con 30 plazas cada una. El resto se reparte por villas y municipios de las cuatro provincias.

2. Administración e finanzas: 1.600 plazas

El segundo ciclo con más plazas es Administración e finanzas, de grado superior, con 1.600 puestos. Vigo vuelve a destacar entre las grandes ciudades, con 150 plazas. A Coruña suma 110; Ourense, 90; Pontevedra, 60; y Ferrol, Santiago y Lugo, 30 cada una. Es una de las titulaciones superiores más implantadas en Galicia y una salida natural para quienes quieren trabajar en gestión, contabilidad, administración de empresas o departamentos financieros.

3. Coidados auxiliares de enfermaría: 1.015 plazas

Coidados auxiliares de enfermaría es el ciclo sanitario con más oferta ordinaria y uno de los más repartidos por el territorio. Suma 1.015 plazas. Vigo concentra 235; A Coruña, 200; Ourense, 115; Ferrol, 75; Lugo, 50; Pontevedra, 50; y Santiago, 25. La distribución confirma el peso de esta titulación como puerta de entrada al ámbito sanitario desde la FP.

4. Sistemas microinformáticos e redes: 975 plazas

La informática mantiene una presencia muy fuerte. Sistemas microinformáticos e redes, de grado medio, ofrece 975 plazas. En las grandes ciudades, Vigo es el principal foco, con 140 plazas. A Coruña, Lugo y Ourense suman 60 cada una; Ferrol y Santiago, 30 cada una. En Pontevedra ciudad no aparece oferta de este ciclo en la relación ordinaria, aunque sí hay plazas en otros municipios de la provincia.

5. Electromecánica de vehículos automóbiles: 820 plazas

La automoción sigue siendo una de las grandes ramas de la FP gallega. Electromecánica de vehículos automóbiles cuenta con 820 plazas. Entre las ciudades, Santiago, Lugo, Ourense y Pontevedra tienen 44 plazas cada una; A Coruña, Ferrol y Vigo disponen de 22. La oferta se extiende también por municipios con tradición de talleres, industria auxiliar o formación técnica vinculada al automóvil.

6. Instalacións eléctricas e automáticas: 702 plazas

Instalacións eléctricas e automáticas alcanza 702 plazas. Vigo concentra 112, muy por encima del resto de grandes ciudades. A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense y Pontevedra cuentan con 22 plazas cada una. Es uno de los ciclos técnicos más repartidos y conecta con instalaciones eléctricas, mantenimiento, automatización y servicios industriales.

7. Electricidade e electrónica: 670 plazas

Electricidade e electrónica, de grado básico, suma 670 plazas. Vigo vuelve a tener el mayor volumen entre las grandes ciudades, con 112. A Coruña cuenta con 36 y Ferrol, Lugo, Ourense y Pontevedra, con 18 cada una. Es una vía de entrada para alumnado que busca una formación inicial en electricidad, instalaciones y electrónica.

8. Informática de oficina: 620 plazas

También de grado básico, Informática de oficina ofrece 620 plazas. Vigo suma 58; A Coruña y Ourense, 38 cada una; y Ferrol, Santiago y Lugo, 18 cada una. En Pontevedra ciudad no figura oferta de este ciclo, aunque sí hay plazas en otros municipios pontevedreses. Es una opción orientada a tareas administrativas, digitales y de apoyo informático.

9. Servizos administrativos: 580 plazas

Servizos administrativos, de grado básico, reúne 580 plazas. Entre las grandes ciudades, Vigo concentra 96; Ourense, 60; A Coruña, 40; Lugo, 20; y Santiago, 18. No aparece oferta en Ferrol ni en Pontevedra ciudad dentro de este ciclo, aunque sí hay plazas en otros municipios de sus áreas provinciales. Es una vía de acceso temprana a la rama administrativa.

10. Administración de sistemas informáticos en rede: 540 plazas

Cierra el ranking Administración de sistemas informáticos en rede, de grado superior, con 540 plazas. Vigo suma 90; Santiago, 60; y A Coruña, Ferrol, Lugo y Ourense, 30 cada una. En Pontevedra ciudad no figura oferta ordinaria de este ciclo, pero sí en otros municipios de la provincia. Es una de las titulaciones superiores de referencia para quienes buscan especializarse en redes, sistemas y soporte tecnológico.

La lectura del ranking es clara: las mayores bolsas de plazas se concentran en ciclos muy transversales. Administración, sanidad, informática, electricidad y automoción son las grandes puertas de entrada de la FP ordinaria gallega. Eso no significa que entrar sea fácil, porque muchos de estos ciclos también tienen mucha demanda. Pero sí ofrece a los alumnos más opciones para ordenar preferencias, combinar centros, valorar turnos y buscar alternativas si no logran plaza en la primera adjudicación.