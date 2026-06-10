Detenidas tres personas que usurpaban la identidad de terceros para darse de alta en empresas gallegas

La Policía Nacional ha detenido a tres personas que usurpaban la identidad de terceros para darse de alta en empresas gallegas. La primera investigación de este suceso la inicia el Grupo 2 de UCRIF de A Coruña tras la denuncia de un hombre residente en Murcia, que indicaba que había sido dado de alta indebidamente en una empresa del sector de la construcción en Carballo, ya que nunca había trabajado en esa localidad ni para la empresa en cuestión.

Tras la realización de las pesquisas correspondientes, los agentes comprobaron que el empresario usaba documentación de terceras personas para dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores, que efectivamente desempeñaban la actividad laboral, pero que eran extranjeros que se hallaban en situación irregular en España. Constatados los hechos, la Policía Nacional explica en un comunicado que se procedió la detención del empresario.

Más tarde, en una segunda investigación a otra empresa de A Coruña, también realizada por la UCRIF, los agentes vieron que el empresario del sector hostelero no tenía conocimiento del fraude. En esta ocasión fue la trabajadora la que le aportó documentación de una tercera persona que se hallaba en connivencia con ella. Se hizo pasar por la misma y estuvo desempeñando su actividad durante meses, para con ello poder seguir percibiendo una prestación que estaba cobrando con su verdadera identidad. Por este hecho resultó detenida.

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Además, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña, los agentes localizaron a la coautora en Huelva, procediendo a su detención en dicha localidad unos días después. Ambas investigaciones derivaron en la detención de los implicados en diversos puntos de la geografía española como presuntos autores de falsificación documental.