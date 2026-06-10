¿Es el Bachillerato en Galicia más difícil? El alumnado gallego llega a la PAU con la tercera nota media más baja de las comunidades

Uno de los argumentos que esgrime la Xunta para defender ir hacia una prueba común de selectividad es garantizar a todos los estudiantes un acceso igualitario al sistema universitario español, que funciona como distrito único. En los últimos años se han sucedido distintas propuestas, algunas de ellas impulsadas por comunidades gobernadas por el PP, otras por las propias universidades, para avanzar hacia una mayor armonización del examen, después de que diversos estudios constatasen diferencias de resultados entre comunidades.

Este debate se ha reactivado estos días en Galicia con la reforma de la PAU anunciada por la Xunta o con docentes de instituto de Historia de España instando a la CiUG a adoptar un modelo similar al asturiano o al andaluz en el examen de la materia, en el que se registraron incidencias.

No obstante, los gallegos no solo se sitúan en la parte más baja de las notas medias de la PAU, aunque en los últimos años hayan logrado escalar alguna posición, sino que esa desventaja se observa ya en la etapa previa a la universidad, el Bachillerato. Los datos del Ministerio de Universidades relativos a la selectividad de junio de 2025 evidencian que los candidatos gallegos llegan a la prueba con una media de 7,47 en Bachillerato, una cifra que los ubica en la antepenúltima posición, solo por delante de sus homólogos de Cataluña (7,46) y de Baleares (7,35).

El sur lidera la clasificación autonómica

Como ocurre con el indicador relativo al porcentaje de sobresalientes, lidera el ranking Murcia, con un 8,09 de nota media en el Bachillerato, seguida de Andalucía, con un 7,99, y Canarias, con un 7,89.

Aunque las chicas tienen mejores expedientes que sus compañeros —7,63 de media frente a 7,25 en el caso de Galicia—, la posición rezagada de la comunidad gallega en la tabla autonómica se mantiene.

Respecto a las diferencias que se registran entre distritos en la PAU, hace unas semanas se conoció la iniciativa de los matemáticos Iván Area (de la UVigo) y Manuel Calaza (de la Consellería de Educación), quienes desarrollaron una propuesta de cálculo de las notas del examen de acceso a la universidad para garantizar que los estudiantes que realizaron la prueba en años o distritos distintos puedan acceder a la titulación que desean cursar de forma más equitativa.