Alumnos de colegios privados en Galicia obtienen mejores expedientes y notas de acceso a la universidad

Alrededor de uno de cada cinco estudiantes que se examinan en Galicia en la prueba de acceso a la universidad (PAU) cursó el Bachillerato en centros privados. Esos jóvenes llegan al examen de selectividad con una ventaja inicial en el expediente sobre sus compañeros de la enseñanza pública, una diferencia que se reproduce después, en la nota de acceso, que se calcula ponderando un 60 por ciento el expediente de Bachillerato y un 40% la fase obligatoria de la PAU.

Lo muestran los datos del Ministerio de Universidades relativos a la prueba realizada en junio del año pasado. En concreto, para Galicia, las estadísticas revelan que, entre el alumnado que supera la parte obligatoria del examen, un 20,7 por ciento de los aspirantes procedentes de centros privados llegan a la selectividad con notas de entre 9 y 10 del instituto, mientras que entre los alumnos procedentes de centros públicos el porcentaje baja al 12,4 por ciento.

Una brecha que persiste

Ese plus se mantiene en la nota de acceso, antes de sumar las ponderaciones de las materias que permiten elevar la nota de admisión: el 11,2% de los bachilleres de la privada logra entre un 9 y un 10, casi el doble que el 6,4% correspondiente a centros públicos.

No obstante, la brecha se atenúa ligeramente cuando se observa el rendimiento durante la selectividad, que el año pasado inició el tránsito hacia un formato diferente en el que irá ganando peso, de forma progresiva, el modelo competencial. Así, si en la fase general la proporción de aprobados que logra sobresaliente se sitúa en Galicia en un 2,8%, entre los jóvenes educados en centros de pago sube a un 3,9% mientras que entre los jóvenes escolarizados en la pública se sitúa en un 2,5%.

Las notas medias también son más altas: en Bachillerato, 7,71 en la privada frente a 7,40 en la pública; en la parte obligatoria de la PAU, 6,69 frente a 6,47, y en la nota de acceso, 7,37 frente a 7,10.