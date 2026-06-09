El Gobierno destaca su plan especial «sin precedentes» con 167 millones para mejorar la seguridad en carreteras gallegas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reivindicado este martes en Padrón las obras de emergencia que el Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible ejecuta en las carreteras gallegas para reparar los daños provocados por los temporales del invierno, realizadas dentro del Plan Especial de Carretas, dotado con 167millones. Así lo ha destacado el delegado en una visita a Padrón, localidad en la que el Gobierno invierte 500.000 euros para la mejora de un tramo de la N-550, y donde ha estado acompañado por el alcalde de Padrón, Anxo Arca; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la provincia de A Coruña, Francisco Prego.

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en un comunicado, Pedro Blanco ha señalado que estos trabajos constan de 300.000 euros para la reparación más urgente y 200.000 para actuaciones puntuales y de mantenimiento.

Las obras que se ejecutan en las distintas vías consisten en el fresado y reposición del firme en los tramos más deteriorados, con espesores variables según el estado de cada una de ellas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad.

38 millones extraordinarios

El delegado ha señalado que este plan moviliza 38 millones extraordinarios que, sumados a la inversión ordinaria, permiten alcanzar en 2026 la cifra récord de 167 millones de euros destinados a al conservación de carreteras del Estado en Galicia, "la mayor inversión de la historia reciente".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España lleva invertidos 737 millones desde 2018 en la modernización y seguridad de la red estatal en Galicia, y ha reafirmado el compromiso de seguir actuando allí donde sea necesario, con grandes y pequeñas intervenciones, para garantizar carreteras seguras y en buenas condiciones en todo el territorio.

La Delegación del Gobierno ha destacado que el plan especial permitirá actuar en casi 2.000 puntos de la red estatal en Galicia, con trabajos de asfaltado en 262 kilómetros de vías, la intervención sobre 1,2 metros cuadrados de superficie y la extensión de más de 260.000 toneladas de asfalto.

Solo en la provincia de A Coruña este plan tiene una inversión de 6 millones, con actuaciones en la A-6, A-54, AC-14, AC-10 y en las N-634, N-547 y FE-13, además de la citada N-550.

Pedro Blanco ha incidido en que este esfuerzo inversor refuerza la cohesión territorial y la actividad económica, al tiempo que garantiza unas infraestructuras viarias modernas, seguras y adaptadas alas necesidades de Galicia.