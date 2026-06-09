Galicia recibirá 72,3 millones para reforzar la FP dirigida a personas trabajadoras
La comunidad recibirá más de 58 millones para mejorar la empleabilidad de desempleados y 12,1 para actualizar la formación de trabajadores ocupados
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido a Galicia 72,3 millones de euros para impulsar la Formación Profesional (FP) dirigida a personas trabajadoras. La partida forma parte del reparto de 867 millones aprobado este martes en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional, celebrada en la sede del Ministerio y acordada con las comunidades autónomas.
El grueso de la financiación tendrá como destino la mejora de la empleabilidad de las personas sin trabajo.
¿Qué significa exactamente? En concreto, Galicia recibirá más de 58 millones de euros para desarrollar iniciativas de oferta formativa dirigidas a trabajadores desempleados. Otros 12,1 millones se dedicarán a acciones formativas para trabajadores ocupados, con el objetivo de actualizar competencias, facilitar la progresión profesional y adaptar los perfiles laborales a las demandas reales del tejido productivo.
A estas cantidades se añaden más de dos millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de FP para el empleo. Estas acciones se impartirán a través de la red pública de centros de formación y estarán abiertas tanto a personas desempleadas como ocupadas. Su finalidad es favorecer la cualificación, la recualificación y la construcción de itinerarios formativos a lo largo de la vida laboral.
Palanca de transformación social y económica
El Ministerio enmarca esta inversión en una estrategia más amplia para convertir la FP en una palanca de transformación económica y social. Entre 2021 y 2023, más de 780.000 personas desempleadas y más de 200.000 ocupadas participaron en este tipo de programas en el conjunto de las comunidades autónomas.
Según los datos del departamento, cerca de 314.000 personas sin empleo lograron incorporarse al mercado laboral tras estas acciones, mientras que más de 52.000 trabajadores ocupados mejoraron su situación profesional.
La nueva inyección de fondos, correspondiente al ejercicio 2026, busca reforzar una vía cada vez más decisiva para combatir el desajuste entre oferta y demanda laboral. Con ella, Educación subraya su apuesta por una Formación Profesional conectada con las necesidades de los sectores productivos, capaz de abrir oportunidades de empleo, progreso y actualización profesional.
El reparto validado este martes por la Conferencia Sectorial había sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo, junto con la distribución de más de 329,2 millones de euros a las comunidades autónomas para seis programas de apoyo educativo.
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