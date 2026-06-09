Boom sin freno: Galicia duplica la oferta vacacional y el piso turístico es el dueño del verano

Galicia entra en el verano con más alojamientos, más plazas y un modelo más volcado en las viviendas de uso turístico. En solo cinco años, el mercado turístico de la comunidad ha dado un giro radical: ha pasado de un modelo equilibrado entre hoteles, pensiones, campings y casas rurales a otro dominado casi por completo por los pisos vacacionales, con cerca de la mitad de la oferta total en el mapa gallego. Entre mayo de 2021 y de 2026, el número total de alojamientos prácticamente se ha duplicado —de 16.264 a 32.218—, pero lo decisivo es que casi nueve de cada diez nuevas plazas creadas pertenecen a pisos turísticos. De las más de 96.300 camas añadidas por el sector turístico gallego en el último lustro, casi 85.500 proceden solo de esta modalidad, según el análisis de los informes de Turismo de Galicia. El resultado es un sector que se expande, sí, pero lo hace de forma desequilibrada.

Las cifras hablan por sí solas. Las viviendas de uso turístico pasaron de representar en 2021 casi el 31% de las plazas al 48,7%, rozando la mitad de toda la capacidad alojativa de Galicia. Suman ya casi 151.500 plazas de las casi 311.000 ofertadas en el conjunto del sector. Ningún otro tipo de alojamiento se acerca a ese ritmo: los hoteles crecen poco más de un 4% en plazas (rozan las 59.300) las pensiones un 15% (algo más de 26.600), los campings un 5,5% (casi 36.900) y los albergues un 18,5% (poco más de 18.100). Pero todos pierden peso relativo -entre uno y siete puntos menos que hace cinco años- porque el mercado se ha disparado en una dirección. Incluso el turismo rural, que durante años fue emblema de la oferta gallega, retrocede tanto en establecimientos como en plazas y queda reducido al 2,1% del total, con poco más de 6.600 camas disponibles. Galicia ya no es un territorio de hoteles familiares ni de casas rurales dispersas, se ha convertido en un territorio de pisos turísticos.

El ranking de la oferta a día de hoy sigue este orden: viviendas de uso turístico, con casi el 49% de las plazas en Galicia; seguidas de los hoteles, con un 19,1%; los campamentos, con un 11,9%; las pensiones, un 8,6%; los albergues, un 5,8%; los apartamentos, un 3,4% y las casas rurales, un 2,1%.

Último año

El último año muestra un crecimiento más contenido, pero no un cambio de tendencia. La oferta total apenas sube un 1,3% en establecimientos turístico en el mapa autonómico (alcanza los 32.218), aunque suma más de 7.300 plazas nuevas (+2,4%). Las viviendas de uso turístico prácticamente no aumentan en número, pero sí en capacidad (con casi 4.700 camas más, un 3,2% más), lo que apunta a regularizaciones, ampliaciones o cambios en la configuración de los inmuebles. En el último año, también los campings ganaron plazas, más de 1.600 (+4,7%); los albergues, 1.046 (6,1%) y los hoteles, 736 (+1,3%). Aun así, nada altera la fotografía general: el sistema sigue girando alrededor de las viviendas vacacionales

La consecuencia es un modelo turístico transformado. Las viviendas de uso turístico, que en 2021 eran un actor importante pero no dominante, se han convertido en la columna vertebral de la oferta gallega. Los hoteles resisten en términos absolutos, pero quedan desplazados. Los campings pierden peso. El turismo rural se desinfla en plena explosión turística. Y el conjunto del mercado se vuelve más dependiente de un formato que altera dinámicas urbanas, presiona los precios de la vivienda y reconfigura barrios enteros.

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En el top de las áreas turísticas con más plazas están Ría de Arousa y O Salnés, con más de 114 camas por cada 100 habitantes (un total de 71.799). Le siguen de lejos Ría de Vigo y Baixo Miño (26,8 plazas por 100 vecinos), A Coruña y As Mariñas (23,3), Ría e Terras de Pontevedra (18,6) y la Mariña Lucense (16,8).