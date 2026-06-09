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Acceso a la universidad

Galicia está a la cola en Historia de España en selectividad, pero es líder en Matemáticas

En Inglés, las calificaciones sitúan a los estudiantes gallegos de penúltimos

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad de junio.

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad de junio. / Jesús Prieto

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Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

El año pasado más de 7.000 estudiantes gallegos que hicieron la parte obligatoria de la prueba de acceso a la universidad, estrenando un formato más competencial, escogieron examinarse de Historia de España, una de las materias en las que se registraron incidencias en la convocatoria de este año. Fue la favorita, frente a la alternativa de Historia de la Filosofía, pero en ninguna de ellas los jóvenes que afrontaron en 2025 la prueba pueden presumir de rendimiento si se los compara con sus compañeros de otras autonomías.

Según el Ministerio de Universidades, que ha hecho balance estadístico de la PAU de 2025, en Historia de España solo la Comunidad Valenciana registra una media inferior a la gallega entre el alumnado de Bachillerato que hizo la fase general y que aprobó la materia: 7,08 frente a 7,16. El dato estatal se sitúa en 7,47. Mientras, en Historia de la Filosofía los gallegos anotaron cuatro centésimas más, hasta un 7,20, y eso les sitúa de antepenúltimos en la clasificación autonómica, e incluyendo a la UNED en las cuentas.

Los penúltimos en Inglés

En Inglés, uno de los ámbitos en los que saca pecho la Xunta por los buenos datos de informes internacionales y una de las razones que alega para pedir un cambio en la selectividad, Galicia (7,12) vuelve a figurar en el penúltimo puesto, solo por delante de Baleares.

Por otro lado, aunque lo hacen mejor, cuantitativamente, en Lengua Castellana que en Gallego, en la primera se plantan en el entorno de la mitad de la tabla, al lograr un 7,16, mientras en la lengua propia de Galicia consiguen, con un 6,94, situarse tras el País Vasco y por delante del resto de autonomías con idiomas cooficiales.

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Sin embargo, en Latín lo hacen mejor que sus homólogos de otras autonomías (7,45 frente a 7,30) y en Matemáticas son líderes en nota, y los únicos aprobados de la asignatura en el Estado que superan la barrera del 8, con un 8,05.

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