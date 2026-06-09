FP en Galicia 2026-2027: cuándo pedir plaza, cómo matricularse y qué hacer si no entras en el ciclo que deseas

La Formación Profesional gallega encara el próximo curso con el calendario de admisión ya definido. Las familias y los estudiantes interesados en cursar un ciclo de grado básico, medio, superior, FP dual intensiva, oferta modular, formación acelerada o cursos de especialización deberán estar muy pendientes de las fechas, porque el proceso arranca el 15 de junio a las 9.00 horas y se cerrará el 30 de junio a las 13.00 horas.

La oferta llega además en un contexto de crecimiento de estas enseñanzas. Para el curso 2026-2027, Galicia supera las 50.000 plazas de nuevo ingreso en FP. La cifra oficial comunicada por la Xunta eleva la oferta a 50.244 plazas, y la planificación difundida estos días incluye 40.504 plazas presenciales y 9.740 a distancia, con crecimiento en todas las provincias.

El catálogo para el próximo curso combina la FP ordinaria —la modalidad más habitual para cursar un ciclo completo— con la modular, la dual intensiva, los cursos de especialización y la formación acelerada. Esta última gana peso como vía rápida para obtener cualificaciones vinculadas a sectores con demanda de empleo. En conjunto, los estudiantes podrán escoger entre una oferta que incorpora nuevas titulaciones y refuerza áreas como informática, sanidad, electricidad, administración, hostelería o inteligencia artificial y datos.

Cómo se pide plaza

La solicitud se realiza, con carácter general, a través de la aplicación Ciclosadmisión, el asistente informático habilitado por la Xunta. Este sistema se empleará para la oferta ordinaria de primer curso, la oferta modular, la FP dual intensiva, la formación acelerada y los cursos de especialización. En el caso de la FP Básica, la solicitud se tramita en el centro de origen o de destino, según corresponda, aunque el seguimiento puede hacerse también en la aplicación. Los centros con oferta de FP sostenida con fondos públicos tendrán ordenadores, impresoras y asesoramiento a disposición del alumnado.

En la oferta ordinaria, cada persona puede presentar una única solicitud por curso y grado, en la que debe ordenar sus preferencias de ciclos y centros. El asistente indicará si la solicitud queda validada directamente por la aplicación o si debe entregarse firmada en un centro. En el caso de menores de edad, la firma corresponderá a quienes ejerzan la patria potestad o representación legal; si existe separación o divorcio, la guía de admisión recoge que será necesaria la firma de ambos progenitores y, en su caso, la resolución judicial correspondiente.

Para grado medio se puede acceder, entre otras vías, con el título de ESO, FP Básica, titulaciones equivalentes o superiores, o prueba de acceso. Para grado superior, las vías incluyen el título de técnico de FP o de Artes Plásticas y Diseño, Bachillerato, titulaciones equivalentes o superiores, o prueba de acceso a grado superior.

Documentación que conviene tener preparada

La aplicación avisará cuando sea necesario aportar documentación. La guía rápida de admisión indica que solo habrá que presentarla cuando la Administración no disponga de esos datos, sean insuficientes o no se autorice su consulta. En esos casos, la documentación mínima será la certificación académica de los estudios que dan acceso al ciclo. Quienes opten a plazas reservadas para deportistas de alto nivel o alto rendimiento deberán acreditar esa condición, y quienes soliciten plazas reservadas por discapacidad deberán aportar el certificado correspondiente.

Los alumnos con titulación extranjera deberán adjuntar, según el caso, el documento oficial de identidad y la homologación del título. Si todavía no disponen de homologación, deberán aportar la solicitud de homologación o convalidación registrada, la declaración responsable para inscripción condicionada y el resguardo de pago de la tasa, salvo para el título de ESO.

Calendario de FP ordinaria y modular

Para la oferta ordinaria y modular, el plazo de presentación de solicitudes irá del 15 de junio a las 9.00 horas al 30 de junio a las 13.00 horas. La resolución provisional se publicará el 3 de julio y las reclamaciones podrán presentarse desde ese mismo día a las 9.00 horas hasta el 7 de julio a las 13.00 horas. La resolución definitiva y la primera adjudicación llegarán el 10 de julio.

La primera matrícula se abrirá del 10 de julio a las 9.00 horas al 15 de julio a las 13.00 horas. La segunda adjudicación será el 20 de julio, con matrícula hasta el 23 de julio a las 13.00 horas. La tercera adjudicación se publicará el 27 de julio y la matrícula se podrá formalizar hasta el 29 de julio a las 13.00 horas. Después, si quedan vacantes, habrá adjudicación continuada mediante llamamientos desde el 1 de septiembre a las 9.00 horas hasta el 25 de septiembre a las 13.00 horas.

Es importante que las familias tengan clara una advertencia: tener plaza adjudicada no significa estar matriculado. Quien no formalice la matrícula en plazo perderá el derecho a esa plaza. La matrícula podrá hacerse en Ciclosadmisión o en el centro en el que se obtenga plaza. Para acceder se necesitarán los datos de identificación y el código de la solicitud.

FP Básica: solicitud en el centro

La FP Básica tiene el mismo plazo general de solicitud, del 15 al 30 de junio, pero con una particularidad: el trámite lo carga el centro. Puede solicitarla alumnado procedente de 2º de ESO, siempre con propuesta del centro educativo, y también alumnado de 3º o 4º de ESO que lo pida junto con sus padres o tutores. Para acceder hay que tener 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y haber cursado tercero de ESO o, excepcionalmente, segundo.

En FP Básica, la resolución provisional será el 3 de julio, las reclamaciones se abrirán hasta el 7 de julio a las 13.00 horas, la resolución definitiva llegará el 10 de julio y la matrícula de los adjudicados podrá formalizarse desde el 10 de julio a las 9.00 horas hasta el 31 de julio a las 13.00 horas. Si hay lista de espera y vacantes, la adjudicación continuada podrá prolongarse hasta el 25 de septiembre.

FP dual intensiva, formación acelerada y especialización

La FP dual intensiva también abrirá solicitudes del 15 al 30 de junio, pero adelanta parte del proceso: la resolución provisional será el 2 de julio, las reclamaciones irán del 2 al 6 de julio, la selección por el centro y la entidad colaboradora se hará del 2 al 8 de julio, y la resolución definitiva será el 9 de julio. La matrícula para admitidos se abrirá del 9 al 15 de julio.

La formación acelerada tendrá solicitudes del 15 al 30 de junio, resolución provisional el 3 de julio, reclamaciones hasta el 7 de julio, resolución definitiva el 10 de julio y matrícula del 10 al 15 de julio. Si quedan plazas, habrá adjudicación continuada del 16 al 31 de julio y de nuevo del 1 al 25 de septiembre.

Los cursos de especialización seguirán un esquema similar: solicitudes del 15 al 30 de junio, resolución provisional el 3 de julio, reclamaciones hasta el 7 de julio, resolución definitiva y primera adjudicación el 10 de julio, matrícula del 10 al 15 de julio y llamamientos para vacantes del 15 al 31 de julio y del 1 al 25 de septiembre.

¿Qué pasa si no consigues plaza en el ciclo que quieres?

Esta es una de las dudas más importantes para muchas familias. Si el alumno no consigue ninguna plaza en la primera adjudicación, seguirá en lista de espera para las opciones solicitadas y deberá estar pendiente de las siguientes adjudicaciones y de los llamamientos de septiembre. El problema surge cuando sí obtiene una plaza, pero no en el ciclo o centro que más quería.

Si al estudiante le adjudican una plaza que no es su primera opción, tiene dos caminos. Puede matricularse y asegurar esa plaza, pero en ese momento dejará de participar en el proceso de admisión y ya no se le adjudicará plaza en el resto de opciones que había pedido. La guía de la Xunta lo resume de forma clara: tener plaza adjudicada no significa estar matriculado, pero matricularse cierra la participación en el proceso.

La otra opción es renunciar a la plaza adjudicada para seguir esperando por una opción de mayor prioridad. Esta renuncia es la condición indispensable para permanecer en la lista de espera de los ciclos que el alumno había colocado por encima. Pero tiene riesgo: al renunciar, pierde esa plaza y también las opciones situadas por debajo; solo sigue en juego para las opciones superiores.

Lo que no conviene hacer nunca es dejar pasar el plazo sin actuar. Si una persona tiene plaza adjudicada y no se matricula ni renuncia dentro del plazo, pierde el derecho a esa plaza y solo podrá matricularse más adelante si existen plazas vacantes o liberadas.

Esperar puede funcionar, pero no es seguro

Esperar puede ser una buena estrategia si el alumno está muy cerca de entrar en su ciclo preferido o si no quiere estudiar una opción que realmente no le interesa. Pero no garantiza plaza. En septiembre, los centros cubrirán vacantes con llamamientos telefónicos a las personas en lista de espera. Harán tres intentos, separados por media hora. Si localizan al alumno y este acepta, tendrá 24 horas para entregar la documentación, formalizar la matrícula e incorporarse al curso. Si no se presenta en plazo, perderá la plaza.

También puede haber plazas liberadas hasta el 25 de septiembre a las 13.00 horas. En ese caso, la matrícula se hará presencialmente en el centro con vacantes y por estricto orden de llegada, siempre que el solicitante acredite que cumple los requisitos de acceso.

La decisión clave para las familias

La decisión se resume así: si el alumno quiere asegurar una plaza, debe matricularse dentro del plazo, sabiendo que con ello sale del proceso de admisión. Si quiere seguir intentando entrar en un ciclo preferido, debe renunciar formalmente a la plaza adjudicada dentro del plazo, asumiendo que puede quedarse sin esa plaza si finalmente no corre la lista de espera.

Por eso es importante ordenar bien las preferencias en la solicitud inicial, no incluir ciclos que el alumno no estaría dispuesto a cursar y revisar todas las adjudicaciones en cuanto se publiquen. En FP, cada plazo cuenta: conseguir plaza es solo el primer paso; lo decisivo es matricularse o renunciar a tiempo.