Interceptado a 219 km/h en Ferrol y con el carné retirado
Circulaba pasadas las 21.30 horas a más del doble de la velocidad permitida por la AP-9F
El conductor de 45 años se enfrenta a dos delitos contra la seguridad vial: viajar a una velocidad penalmente punible y hacerlo sin el permiso en vigor
RAC
Como si circulara por un circuito y, además, sin carné. La Guardia Civil investiga a un conductor de 45 años por viajar a 219 kilómetros por hora en un tramo limitado a 100 km/h en Ferrol y hacerlo, además, con el carné retirado. El hombre está acusado de dos presuntos delitos contra la seguridad vial: conducir a una velocidad penalmente punible y hacerlo sin permiso en vigor, al haber perdido definitivamente su vigencia.
Los hechos ocurrieron pasadas las 21.30 horas del 31 de mayo, durante un control de velocidad establecido por un radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol en la AP-9F, a la altura del punto kilométrico 33,300. Los agentes detectaron un turismo que circulaba a 219 km/h, más del doble del límite permitido en ese tramo.
La velocidad registrada supera ampliamente el umbral penal previsto para vías interurbanas, donde se considera delito rebasar en más de 80 km/h la velocidad máxima autorizada. En este caso, el vehículo circulaba 119 km/h por encima del límite.
Al no poder interceptar el turismo en el momento del control, el Equipo de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil (EIS) inició las pesquisas para identificar al conductor. Las gestiones posteriores permitieron localizar el vehículo y confirmar la identidad del hombre que presuntamente iba al volante.
Durante la investigación, los agentes comprobaron además que el conductor carecía de permiso de conducción válido, ya que lo tenía retirado por pérdida de vigencia. Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ferrol.
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