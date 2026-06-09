La factura que dejó el lobo en solo una veintena de granjas gallegas supera los 110.000 euros

La factura que dejaron los ataques del lobo en las granjas gallegas durante 2025 empieza a aflorar en el Diario Oficial de Galicia (DOG). La Consellería de Medio Ambiente ha resuelto 25 expedientes de ayudas de 3.000 euros o más para compensar daños en explotaciones ganaderas, con una cuantía conjunta de 112.700 euros.

El listado publicado no recoge todas las compensaciones de la convocatoria, sino únicamente las ayudas individualizadas que alcanzan o superan los 3.000 euros. Es decir, las que se corresponden con daños mayores de este cánido salvaje. Las de menor cuantía se publican aparte en la web de la consellería. Aun así, el anexo permite trazar el mapa de los principales daños indemnizados por la Administración autonómica.

A Coruña acapara la mayor parte del importe, con 59.196 euros repartidos en 13 expedientes. La provincia concentra así algo más del 52% del dinero incluido en esta relación oficial. Le sigue Lugo, con 37.181 euros en ocho expedientes, y con una particularidad: es la provincia que reúne más beneficiarios particulares indemnizados, con seis de los nueve casos de personas físicas recogidos en el anexo.

Pontevedra figura con tres expedientes y una cuantía total de 11.281 euros. Dos de ellos corresponden a particulares y suman 7.900 euros, mientras que el tercero está asignado a una sociedad civil ganadera, con 3.380 euros. Ourense completa el reparto con un único expediente, concedido a una comunidad de montes, por 5.040 euros.

En conjunto, las entidades agrarias, sociedades y comunidades de montes absorben 69.858 euros en 16 expedientes. Los particulares reciben 42.841 euros en nueve ayudas. El balance deja, por tanto, una doble lectura: A Coruña lidera el volumen económico de las ayudas por ataques del lobo, mientras Lugo concentra el mayor número de ganaderos particulares indemnizados.

Los expedientes forman parte de la convocatoria autonómica destinada a compensar los daños causados por el lobo en reses de explotaciones ganaderas durante 2025. Pero sería solo la punta del iceberg en las listas de ayudas.