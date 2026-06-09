Caamaño justifica los cambios de generencia en el Sergas: «Las cosas no están haciéndose como tienen que hacerse»

El pasado 1 de junio se anunció un cambio en la gerencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en un momento especialmente convulso para la sanidad gallega a causa de las sucesivas huelgas, autonómicas y estatales, y la polémica suscitada por el plus de productividad de los médicos vinculado a la adecuación de las bajas laborales a tiempos estándar, entre otras cuestiones. El oncólogo Luis Ángel León Mateos pasó a sustituir a Ramón Parada Jorgal, y el relevo se hizo oficial este lunes, con la toma de posesión.

Cuestionado al respecto por los medios de comunicación, este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reconocido que «a veces los cambios son necesarios», ya sea «por iniciativa propia o porque las cosas no están haciéndose como tienen que hacerse». «Esa es la realidad, ¿no? La política», ha dicho, asegurando que la motivación no es otra que «intentar elegir a las mejores personas posibles» para el cargo.

«Por supuesto si la cosa no va bien el responsable, en este caso, soy yo, pero estoy convencido de que el Doctor León va a ser un excelente gerente del Sergas», ha indicado, descartando que su puesto como conselleiro corra peligro. A León, por su parte, lo ha definido como una persona «muy curtida en asistencia sanitaria, pero también con un perfil muy relacionado con la innovación, con la investigación y con la docencia». «Una persona muy elegante, con criterio y muy sólida», ha zanjado.

Ultimando la reforma de Atención Primaria

En otro orden de cosas, también este martes Caamaño ha avanzado que la Xunta presentará en las próximas semanas la reforma de la Atención Primaria diseñada para dar respuesta a las necesidades actuales de profesionales y pacientes, toda vez que se había puesto de plazo el primer semestre del año.

Más tarde, en un comunicado, la Xunta ha recordado que su compromiso con el primer nivel asistencial motivó la creación de la Dirección Xeral de Atención Primaria y Comunitaria para liderar la transformación que se ha estado diseñando en los últimos meses.

Así, la Consellería de Sanidade presentará próximamente las conclusiones de los grupos de trabajo que definieron las medidas que se deben adoptar, tanto en el campo de las agendas y la gobernanza, como en lo referente a los recursos humanos y a sus retribuciones.