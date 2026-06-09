Nuevo proyecto
Buscan figurantes en Galicia para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
Los rodajes tendrán lugar entre este mes de junio y agosto
Rodrigo Paz
Tras finalizar hace escasas semanas los rodajes de Sin huella, largometraje protagonizado por el vigués Pedro Alonso que acerca la historia de un hombre de la Galicia rural que lucha contra la instalación de una estación de telecomunicaciones, la productora coruñesa Vaca Films —responsable de títulos como Clanes o Golpes, entre otros— ya trabaja en una nueva película ambientada en la comunidad gallega.
De momento, la productora fundada por los cineastas Emma Lustres y Borja Pena no ha anunciado nada de forma oficial.
Buscan figurantes en Santiago para una nueva película
Sí lo ha hecho, en cambio, la empresa especializada en figuración Toma Extra Casting, que acaba de abrir un proceso de selección de figurantes para el nuevo proyecto de la compañía coruñesa.
«Pronto empezará el rodaje de una nueva película de Vaca Films y por eso estamos buscando personas de todo tipo entre 18 y 98 años», reza el anuncio publicado en redes sociales.
Una nueva película ambientada en Santiago y sus alrededores
Además, el anuncio del propio casting, dirigido únicamente a personas que residen en Galicia, revela más detalles sobre este nuevo largometraje, cuyos rodajes se llevarán a cabo a partir de este mes de junio.
Estos se producirán en zonas de la comunidad como A Coruña, Santiago de Compostela y los alrededores de la capital gallega hasta el próximo agosto.
¿Se trata del final de la adaptación de la trilogía romántica 'Dímelo'?
Pero no solo eso, y es que el formulario que deben cubrir todos los interesados, el cual se encuentra disponible en la biografía de las redes sociales de Toma Extra Casting y al que también puedes acceder pinchando aquí, da a entender que la película será la adaptación del final de la famosa trilogía romántica de Mercedes Ron Dímelo, la cual recibe el título de Dímelo con besos.
Un desenlace de una historia amorosa en el que Kamila Hamilton, a la que da vida en pantalla Alicia Falcó, deberá decidir con cual de los dos hermanos Di Bianco se queda finalmente: Thiago (Fernando Lindez) o Taylor (Diego Vidales). El problema es que escoger a uno significa renunciar al otro.
Vaca Films estrenó la adaptación de la reconocida trilogía romántica de Mercedes Ron en la plataforma de streaming Prime Video el pasado 12 de diciembre con el lanzamiento del filme Dímelo bajito, momento en el que la productora coruñesa ya se encontraba rodando la segunda película de la saga, Dímelo en secreto, largometraje cuya producción ya ha concluído y que se espera que vea la luz a lo largo de este año.
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