La vivienda sigue encareciéndose en Galicia con un incremento interanual en el primer trimestre del 13,5 %
La comunidad gallega encadena 46 trimestres al alza en el precio de la vivienda, superando la media estatal
R. S.
El precio de la vivienda en Galicia aumentó un 13,5 % en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, por encima de la media estatal (12,9 %), y encadena 46 trimestres consecutivos al alza. Así se recoge en los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que, respecto al último trimestre de 2025, la vivienda se encareció en Galicia un 3 %.
Por tipo de vivienda, la de nueva construcción se encareció un 9,8 % en términos interanuales y un 2,4 % respecto al trimestre anterior. El precio de la vivienda de segunda mano subió un 14,1 % interanual y un 3,1 % trimestral.
Galicia fue la undécima comunidad donde más subió el precio de la vivienda en el primer trimestre y se situó seis décimas por encima de la media de aumento del conjunto del país, que fue de 12,9 %. En el caso de España, encadena 44 trimestres al alza y los cinco últimos con aumentos superiores al 12 %.
¿Qué pasa en el resto de las comunidades?
Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en el primer trimestre del año, todas ellas de doble dígito. Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y Región de Murcia (15,6 % ambas).
Por encima de la media también destacaron los aumentos de Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta (14,9 % en ambas); de Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja (14,3 % en los tres casos); Cantabria (14 %); Baleares y Madrid (13,6 % en ambas); Galicia (13,5 %); Andalucía (13,3 %) y Melilla (13,2 %).
Los menores aumentos, superiores al 10 %, se localizaron en País Vasco (10,3 %) y Navarra y Cataluña (10,5 % en las dos), según el INE, que tiene en cuenta para su cálculo alrededor del 95 % de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre.
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