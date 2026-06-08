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Viñedos de 26 parroquias de ocho concellos más, en jaque contra la plaga de flavescencia dorada

Medio Rural extiende en Ourense la zona de vigilancia, elevando a 34 el total de municipios gallegos afectados por esta enfermedad de la vid

La ampliación del perímetro de actuación busca reducir el riesgo de dispersión y proteger el viñedo gallego, especialmente en el sur de Galicia

Hojas que muestran la plaga de la vid.

Hojas que muestran la plaga de la vid. / E. P.

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Elena Ocampo

Elena Ocampo

Vigo

El mapa de la flavescencia dorada sigue creciendo en Galicia. La Xunta amplía desde este lunes las zonas sometidas a control por esta plaga de cuarentena de la vid, una enfermedad que avanza en silencio pero con capacidad para comprometer explotaciones enteras y poner en jaque a un sector estratégico para el rural de Ourense y Pontevedra.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de Galicia, incorpora 26 nuevas parroquias de ocho concellos ourensanos al mapa de vigilancia y control. Llega tras la detección de nuevas plantas positivas en las prospecciones realizadas durante el segundo semestre de 2025.

Mapa de la zona demarcada por Medio Rural.

Mapa de la zona demarcada por Medio Rural. / Fdv

La Consellería do Medio Rural justifica esta nueva ampliación por la necesidad de mantener y reforzar las medidas urgentes de erradicación y control de la enfermedad, que afecta a las vides y constituye una amenaza directa para el sector vitivinícola gallego. Las nuevas zonas demarcadas se reparten entre los municipios de Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Celanova, Cenlle, Ramirás y Ribadavia, todos ellos en la provincia de Ourense.

La decisión supone un nuevo paso en la estrategia de contención de una plaga especialmente preocupante por su capacidad de expansión y por las consecuencias que puede tener en zonas vitícolas con un fuerte peso económico, social y paisajístico. La flavescencia dorada obliga a extremar la vigilancia sobre las parcelas, controlar el material vegetal y aplicar las medidas fitosanitarias previstas para frenar su propagación.

Galicia tiene ya 34 concellos afectados

Con esta actualización, Galicia cuenta ya con 34 concellos afectados por zonas demarcadas frente a la flavescencia dorada. De ellos, 24 se sitúan en la provincia de Ourense y los 10 restantes en Pontevedra, las dos áreas donde Medio Rural concentra actualmente los esfuerzos de seguimiento y control.

La Xunta incide en que la ampliación tiene carácter preventivo y responde a los resultados de los trabajos de prospección realizados sobre el terreno. La detección de nuevas plantas positivas obliga a extender el perímetro de actuación para reducir el riesgo de dispersión de la enfermedad y proteger al conjunto del viñedo gallego.

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Las medidas se enmarcan en el dispositivo activado por Medio Rural para combatir esta plaga de cuarentena, que incluye actuaciones de vigilancia, control y erradicación en las zonas afectadas. Para los propietarios y viticultores, la inclusión de una parroquia en la zona demarcada implica la obligación de atender las indicaciones fitosanitarias establecidas por la Administración, en un contexto en el que la colaboración del sector resulta clave para contener el avance de la enfermedad.

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