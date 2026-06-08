Nuevo paso en la lucha contra el desperdicio alimentario: los productores gallegos podrán vender su excedente de forma directa a los comedores a través de una plataforma web

Con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario, la Xunta pondrá a disposición de los productores gallegos una plataforma web de venta directa de excedentes o alimentos que no cumplan los requisitos del mercado a comedores públicos o colectivos. Así lo han avanzado este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, como una de las principales medidas de la futura Estratexia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de la comunidad, que se comenzará a desarrollar este mismo año.

En esta plataforma web, los productores de la comunidad podrán vender de forma directa los excedentes y también aquellos productos que no cumplen con los estándares de forma, tamaño o color que establece el mercado, «pero que igualmente tienen muy buena calidad», ha explicado Gómez. Los compradores podrán ser tanto comedores colectivos como públicos.

«Evitar el desperdicio alimentario», ha indicado la conselleira al respecto, «no implica producir menos, sino producir mejor». Para ejemplificar la necesidad de avanzar en esta materia, tiró de datos contundentes: un 30% de la superficie agrícola útil del mundo se destina a la producción de alimentos que acaban en la basura, y cada español tira al año unos 80 kilos de comida y bebida y, con ellos, entre 150 y 400 euros. Datos que no existen regionalizados en Galicia, por lo que dentro de la estrategia también se comenzarán a desarrollar «de forma inmediata» encuestas que permitan diagnosticar en detalle esta problemática en la comunidad en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente y el Instituto Galego de Estadística.

En esta línea, se elaborarán materiales formativos sobre la diferencia en fecha de consumo preferente y fecha de caducidad, dado que en España se desperdicia el 6% de los productos que compran los hogares en base a la primera y no la segunda; así como campañas de sensibilización, formación y concienciación. Así mismo, para promover que las empresas refuercen su trabajo en esta materia, se podrán adherir al Manifiesto contra el desperdicio alimentario e incorporar un sello de garantía que acreditará su compromiso, y se llevará a cabo una distinción anual de buenas prácticas por el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebra el 29 de septiembre.

«Reducir y evitar el desperdicio alimentario pone todavía más en valor la calidad de los productos gallegos. Añade una diferenciación de sostenibilidad, mejora el rendimiento económico y abre nuevas vías de ingresos para los productores al tiempo que acelera la implantación de la economía circular», ha destacado la conselleira, señalando que «en Galicia sabemos hacer las cosas bien». El objetivo, ha zanjado, no es otro que conseguir que «los productores pierdan lo mínimo posible».