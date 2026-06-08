Sanidad
Galicia da ayudas a 200 pacientes con ELA, pero solo 14 optan a la prestación estatal
Alfonso Rueda respalda el plan estival del Sergas de cierre de camas hospitalarias, pero apunta que es «flexible y adaptable según las circunstancias»
En 2023, Galicia se convirtió en la primera comunidad autónoma en apoyar a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con una ayuda directa de 12.000 euros, compatible con cualquier otra prestación pública y que se concede a todas y cada una de las personas que padecen esta enfermedad. Desde entonces, hubo de media unos 200 beneficiados al año.
Así lo ha indicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes, haciendo balance de implantación de esta medida. En la misma rueda de prensa, posterior a la reunión del Consello de Gobierno, el mandatario autonómico ha destacado, además, que Galicia también fue pionera en la creación de una vía de preferencia para declarar la dependencia de las personas con ELA, de modo que «puedan acceder a los servicios derivados de sus necesidades, muy grandes, en el menor tiempo posible».
Una vez analizados los datos autonómicos, la situación, ha dicho, «contrasta» con la estatal, dado que de estos 200 pacientes que reciben una ayuda de la Xunta, ni siquiera el 10% cumplen con los requisitos marcados por en la conocida como Ley ELA —publicada en el Boletín Oficial del Estado en octubre de 2024— para recibir la prestación económica del Gobierno central. Concretamente, según ha denunciado el presidente, tan solo 14 personas con ELA en Galicia tienen reconocido el máximo grado de dependencia, el III+, y, por lo tanto, reciben la ayuda del Gobierno central. Esta ayuda va de los 3.200 a los 9.859 euros, y está vinculada únicamente a gastos de ayuda a domicilio y asistente personal.
Reducción de camas en verano
En otro orden de cosas, Rueda también se pronunció sobre el plan estival del Servizo Galego de Saúde que contempla el cierre de alrededor del 10% de las camas hospitalarias. Preguntado por los medios, el presidente autonómico ha asegurado que es una medida «flexible y adaptable según las circunstancias», asegurando que la atención sanitaria está «perfectamente garantizada» todos los días del año, igual que «también se refuerzan los puntos donde sabemos que va a haber mayor afluencia de personas», como los enclaves turísticos.
En todo caso, ha señalado que «todos los años, cuando se anuncia la previsión de cierre, que se basa en la experiencia de gestión» previa, hay opiniones muy variadas, desde quienes critican la medida a quienes consideran que es «una previsión prudente».
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