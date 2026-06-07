¿Cómo lograr que los profesionales TIC vuelvan a Galicia o la escojan para trabajar? El CES tiene una solución: ofrecer incentivos

El Foro Económico de Galicia elaboré hace seis años un informe sobre fuga de talento en la comunidad gallega por razones «fundamentalmente laborales». Según sus cuentas, la salida de sus egresados universitarios le costaba a las arcas públicas autonómicas un mínimo de 178 millones al año, y eso solo en formación, porque, en demografía —uno de los grandes problemas que afronta el territorio—, implicaría restar de la columna anual de nacimientos 1.500 niños y niñas.

Entre los talentos que exporta Galicia se incluirían los titulados STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Informes de la propia Administración autonómica achacan esa fuga de cerebros a condiciones salariales poco competitivas y a la falta de proyectos atractivos, diagnóstico que se produce en un contexto de elevada demanda de estos titulados.

De hecho, una encuesta reciente del Instituto Galego de Estatística (IGE) revela que los puestos sin cubrir en las empresas gallegas que requieren específicamente esa formación universitaria suponen casi uno de cada cuatro, con un total de 2.635 vacantes, casi la mitad más que las 1.776 que registraba el mismo organismo a finales del pasado año.

Atraer y retener

El Consello Económico e Social (CES) de Galicia se suma a esa preocupación, pero centrándose en un perfil tecnológico en particular, el personal especializado en tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), para subrayar la necesidad de que la Xunta actúe para retener y captar a este personal, especialmente mediante «incentivos» encaminados a lograr que estos profesionales «regresen o se instalen en Galicia».

Así lo expone en su dictamen sobre el Anteproxecto director de la industria TIC 2026-2028 elaborado por la Xunta para este sector. En su valoración, el CES no se conforma con recuperar para Galicia profesionales emigrados formados, sino que apunta también la necesidad, «en coordinación con las Administraciones competentes», de «incidir en medidas que faciliten visados y trámites para captar talento internacional».

Desde la Administración autonómica se han puesto ya en marcha medidas para paliar la marcha de talento de los jóvenes titulados, además de intentar competir para que los mejores en sus respectivas disciplinas elijan la comunidad para investigar y vivir, con programas como «Oportunius» o con el impulso a la Fundación Galtia, que busca captar científicos de renombre internacional.

TIC para revitalizar el rural

Una de las inquietudes del órgano consultivo de la Administración gallega es devolver la vitalidad al rural gallego. Ese punto de vista sale a relucir cuando defiende que la potenciación de la industria TIC en Galicia «debe actuar como motor de revitalización del rural» y de los concellos medianos.

En esa línea, insta a establecer en las ayudas públicas y programas de financiación asociados al Plan Director analizado en el dictamen «un sistema de incentivos y de valoración» para las empresas que creen o mantengan centros de trabajo operativos en municipios de menos de diez mil habitantes.

Lo mismo sugiere para las que implementen planes de teletrabajo estable en el rural o para las que colaboren con la Administración local en proyectos de digitalización que «fijen población joven en entornos no urbanos».

Reducir brechas

El CES también pone el foco esos entornos cuando defiende la necesidad de «universalizar la conexión digital de alta velocidad en Galicia», un objetivo aún no alcanzado, cuya evolución propone visibilizar a través de la creación de un «mapa de brechas digitales» que permita «incidir» en los puntos en los que «falta el imprescindible despliegue de la infraestructura».

Pero existen otro tipo de brechas: las idiomáticas. El CES, concebido como un foro de diálogo para la participación de los agentes socioeconómicos y de los representantes de la sociedad civil organizada en la vida económica, social y cultural de Galicia y en el proceso de toma de decisiones, sugiere que el Plan Director de las TIC que prepara la Xunta incorpore como «nueva prioridad específica» una «estrategia de promoción, uso efectivo y protección de la lengua gallega en el ámbito tecnológico». Dicha estrategia incluiría, entre otras medidas, cláusulas lingüísticas en la contratación pública TIC o un observatorio para medir la presencia del gallego en el ecosistema digital, entre otras medidas.