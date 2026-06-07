Menos burocracia para las empresas tecnológicas en Galicia y garantías para la salud psicológica de sus empleados

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, adelantó en enero que la Xunta aprobaría en pocas semanas el borrador del Plan director del sector TIC, que contará con un presupuesto estimado de 60 millones de euros para los próximos dos años. Entonces aseguró que estas tecnologías estaban «aumentando muchísimo su peso en la economía gallega», con un crecimiento del 21% desde 2020, con la entrada de 4.000 nuevos profesionales.

El CES, que es uno de los órganos que ofrece aportaciones al Plan antes de su aprobación definitiva, tiene muy en cuenta a los trabajadores del sector en su dictamen. En ese sentido, invita a «reforzar» las medidas sociales y laborales mediante el establecimiento de «criterios de calidad del empleo en la política de ayudas» o a incluir un epígrafe específico sobre prevención para abordar los riesgos psicosociales y organizativos «asociados a la implantación de la digitalización, al teletrabajo y al uso intensivo de TIC, así como a la desconexión digital».

Además, propone, de cara a la financiación, el «mantener las operaciones de empresa en Galicia mientras reciba fondos públicos» con vistas a «garantizar» que esas partidas destinadas a impulsar el sector «contribuyan a generar empleo estable y de calidad vinculado a Galicia». De hecho, añade que, de incumplir se «reintegren» los apoyos.

Simplificación y agilización

Para el CES sería recomendable, asimismo, que el Plan incorpore un «plan específico de simplificación y agilización de la tramitación administrativa y burocracia para las empresas TIC y empresas usuarias de la tecnología». La IA, apunta, puede servir de «medio» para conseguir allanar ese tipo de gestiones.

Por otra parte, desde el organismo consultivo echan de menos medidas para «garantizar» una «soberanía tecnológica gallega» —incluso sugiere promover una «marca gallega» para «posicionar» el sector TIC en el exterior— y para que la comunidad «desarrolle, mantenga y controle capacidades tecnológicas estratégicas propias», un apartado en el que recalca la importancia de programas de «mantenimiento de talento». Para ello, propone ayudas a la creación de empresas y al desarrollo de programas de investigación por personas «formadas en el sistema público de enseñanza gallego».

En cuanto a la formación, pero en TIC e IA, sugiere impulsar currículos «adaptados» a las «necesidades» de las empresas en general y de FP Dual en particular, además del desarrollo de un Plan galego de igualdade no sector TIC para atraer a las mujeres al ámbito STEM, incluyendo ese requisito en los «incentivos fiscales y de acceso a contratos públicos».