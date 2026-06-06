El turismo gallego esquiva la guerra de descuentos del verano: las reservas en agosto se han «disparado»

Después de un 2025 con precios de récord en el turismo interior —que llegó a costar más que viajar a enclaves internacionales como Punta Cana o Japón—, y en un contexto de inestabilidad geopolítica por la guerra en Irán que ha repercutido directamente en el costes del petróleo, los principales destinos españoles han empezado a ajustar tarifas y lanzar paquetes de descuento de cara al verano de 2026 para no perder clientes. Galicia, sin embargo, va a contracorriente y resiste la caída de precios.

El sector turístico gallego no tiene constancia de ninguna bajada de precios, según explica Cesáreo Pardal, del Clúster de Turismo de Galicia. Al contrario, las reservas para agosto están «disparadas», con una concentración inusual que el propio sector reconoce no saber explicar del todo. «No hay constancia de una bajada de precios en Galicia, pero sí una concentración de reservas para agosto. Están disparadas. Hay una enorme concentración y no sabemos el motivo», señala Pardal.

El comportamiento no es uniforme en toda la temporada. Junio y julio presentan una ralentización en las reservas, que según Pardal se están haciendo «a cuentagotas» posiblemente por la guerra en Irán. Aun así, el Clúster mantiene unas previsiones buenas para el verano en conjunto, aunque con una dependencia clara de cómo evolucione la coyuntura internacional.

Una de las razones por las que Galicia puede permitirse no entrar en la guerra de descuentos es estructural: parte de una base de precios muy inferior a la de otros destinos españoles. Mientras hoteles en Ibiza o Baleares han llegado a los 300 o 400 euros la noche —y ahora se ven forzados a bajar—, la media gallega ronda los 70 u 80 euros, apunta César Sánchez-Ballesteros, presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur). Los precios son, por lo tanto, muy competitivos y convierten a la comunidad en una alternativa asequible dentro de la oferta nacional.

A esta, el presidente de Feprotur añade otra ventaja clave. Al tener una gran afluencia de viajeros nacionales, el 75% de los turistas que visitan Galicia llegan en vehículo propio, lo que los hace mucho menos sensibles a las fluctuaciones en los precios aéreos que han golpeado destinos como Canarias o la costa levantina. Y eso a pesar de la desventaja estructural que supone el peaje de acceso desde la Meseta, de la AP-6, el único obligatorio que queda en España para llegar a Galicia desde Madrid. «A un madrileño le sale más barato irse a Valencia; para venir a Galicia tiene que pagar sí o sí», apunta Ballesteros.

Que los precios no bajen no significa, sin embargo, que el sector no esté notando el constante aumento de costes. Por un lado, Ballesteros apunta a que el convenio colectivo firmado en 2025 supuso un incremento salarial del 8%, que el sector pontevededrés tuvo que absorber. A eso se suman el encarecimiento de las materias primas y la recomendación de Bruselas de subir el IVA al turismo y la hostelería. Con márgenes de beneficio que en la provincia de Pontevedra rondan el 5-8%, el resultado es que muchos establecimientos prevén facturar más este verano pero ganar menos. «Probablemente va a estar en cifras de facturación superiores a las del año pasado, pero los márgenes se van a reducir un poco», resume Ballesteros.

El dato que más preocupa al sector es precisamente el que, sobre el papel, parece una buena noticia. Y es que Pardal advierte de que la concentración de reservas en agosto va en «contra» del objetivo del Clúster y del sector de desestacionalizar el turismo gallego, pero a día de hoy «incluso si los precios subieran un 20%, se cubrirían las reservas».

El verano gallego llega, en todo caso, con varios factores externos que pueden mover la aguja en cualquier dirección, sobre todo debido a la incertidumbre geopolítica que pesa sobre las decisiones de los viajeros europeos, que buscan destinos más seguros. Aunque también hay vientos a favor, como el Camino Portugués por la costa que sigue creciendo con un perfil de peregrino de alto poder adquisitivo o el eclipse solar del 12 de agosto que promete atraer flujos adicionales hacia una comunidad que, de momento, supera cada año las cifras de viajeros del anterior.