Galicia solo recicla un cuarto de sus residuos domésticos

Solo el 25 % de los residuos domésticos de Galicia se recupera mediante el reciclaje y el compostaje, mientras que el 49 % es mediante valorización energética —la transformación de los no reciclables en energía—, y un 26 % va al vertedero.

Estas son las cifras ofrecidas por la directora general de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, María José Echevarría, durante su comparecencia este viernes a petición propia en la Comisión de Ordenación Territorial del Parlamento sobre las acciones de su departamento para impulsar la economía circular en Galicia.

Echevarría ha admitido que, en lo que se refiere a cumplir los objetivos de la UE sobre gestión de residuos, Galicia "va más lento de lo que nos gustaría", pero aunque la comunidad está "lejos de las metas marcadas" por los propios planes autonómicos de residuos municipales e industriales 2023-2030, ha considerado que las políticas desarrolladas por la Xunta "están empezando a dar resultados positivos".

De hecho, ha destacado que Galicia "ya cumple con el objetivo europeo de vertido máximo de 40 % y avanza hacia a aumentar el reciclaje" y ha asegurado que hay "un progreso real" en esta materia dado que desde 2016, hace un década, el reciclaje creció un 38 %, y el compostaje un 18 %, mientras que el vertido bajó casi un 20 %.

En lo que se refiere a los residuos industriales, se destina a operación de valorización "el 90 % de lo que se recoge, frente al 10 % que acaba siendo eliminado", ha informado.

La directora general ha recordado que la recogida y el tratamiento a los residuos es algo que corresponde a los concellos y ha denunciado la "inacción municipal" en algunos casos, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de los biorresiduos, los del contenedor marrón, un ámbito en el que se ha "avanzado, pero es preciso mejorar".

Y es que Galicia cuenta con 304 entidades locales con medios para la gestión de estos residuos, pero solo el 60 % está realizando entregas selectivas a la red de plantas de transferencia de Sogama, la planta pública de Cerceda que centraliza el tratamiento de los residuos en la comunidad, aparte de los dos sistemas alternativos de Lousame y Nostián.

En todo caso, ha valorado que las ayudas concedidas por la Xunta a las entidades locales han supuesto "una mejora sustancial del servicio de recogida selectiva", dado que "el 97 % de los ayuntamientos implantó total o parcialmente un sistema de recogida de los biorresiduos".

Inejecución del presupuesto por culpa de ayuntamientos

Aún así, Echevarría ha atribuido a las faltas de los ayuntamientos la "inejecución de buena parte" del presupuesto de su departamento ya que, según ha explicado, se adjudican ayudas a los municipios y "terminan por no ejecutarlas y renunciar" con lo que "no podemos pagar lo que no se hace", ha argumentado.

El diputado del PSdeG Aitor Bouza ha lamentado que la Xunta eche "balones fuera" para culpar a los concellos, y ha denunciado que del programa de control ambiental y gestión de residuos de los presupuestos de 2025 solo se ejecutó el 53 % de los más de 60 millones de euros disponibles. Por eso, ha considerado que las políticas de la Xunta no son "efectivas" y solo se dedica a la "propaganda" y ha instado a la directora general a detallar cuales son los ayuntamientos que renunciaron a las ayudas.

También el diputado del BNG Luis Bará ha criticado las políticas de la Xunta en este ámbito y ha constatado que "el modelo Sogama es equivocado" porque se basa en "quemar cuanto más mejor", mientras que lleva "una década de retraso" en lo que se refiere a la economía circular, con respecto a las comunidades más avanzadas, como Euskadi. "No creen en la economía circular, es solo un decorado verde", ha afirmado, tras reprochar que "no hay planificación realista ni medible en plazos y resultados", en referencia a la Estrategia gallega de economía circular 2020-2030.

Sin respuesta sobre el impacto de cambio climático

Por otra parte, Bará ha preguntado a la Xunta por los resultados del informe encargado a las tres universidades gallegas en 2021 sobre el impacto del cambio climático en la costa, que el BNG ha reclamado en varias ocasiones en el Parlamento y sobre el que hoy tampoco ha tenido respuesta.

La directora general de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, se ha limitado a contestar que los análisis realizados han concluido con "múltiples bases de datos e información relevante" que "debido a su complejidad técnica" no se incluyen en su repuesta porque no pueden sintetizarse.

Pero no hay "nada misterioso" respecto a este estudio que "no se guardó en un cajón", ha asegurado, sino que sus resultados se han "integrado" en la planificación y la toma de decisiones de la Xunta dentro del marco de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.

"La costa gallega, como consecuencia de la inacción de la Xunta está desprotegida frente al cambio climático", ha concluido Bará, quien ha calificado esta ley de "pérfida".