Galicia en el podio de abstemios: un 41,3% de sus habitantes evita el alcohol

Galicia se cuela en el podio de las comunidades españolas con más población abstemia, según revela un informe difundido por el Ministerio de Sanidad este viernes que analiza la evolución de la ingesta de la sustancia en el conjunto del Estado. Los datos recopilados por el Gobierno central, a través de la Encuesta de la Salud, revelan que un 41,3% de los gallegos se declara no bebedor, al menos en el último año, mientras que la media estatal de quienes optan por declinar por completo cualquier relación con el alcohol es de una tercera parte de la población mayor de 15 años.

La prevalencia de esa condición es superior entre las mujeres: un 46,6 por ciento de las gallegas no bebe, frente al 35,6 por ciento de los hombres.

La población abstemia supera a la bebedora. Con todo, Galicia también estaría ligeramente por encima en otro indicador, casi el opuesto del anterior, el consumo habitual de alcohol en el último año, con un 32,2% de personas que declaran la práctica, frente al 31,1% estatal. Los hombres son quienes más admiten ser bebedores habituales, además de liderar en el resto de indicadores relacionados con el alcohol: suponen casi cuatro de cada diez frente a una cuarta parte entre ellas.

Bebedores muy habituales

Frente a quienes no beben nada, están los que lo hacen todos los días: casi uno de cada diez ciudadanos (9,2 por ciento). Entre los hombres ese consumo diario es mucho más habitual, más del doble: un 13,7% lo reconoce, mientras entre ellas baja a un 4,9 por ciento. En todo caso, el dato está por encima del estatal, que se sitúa en un 7,7%.

Otro parámetro estudiado es el de consumo intensivo: en esa tesitura estarían también casi uno de cada diez gallegos por encima de 15 años (9,7%, por encima del 8,1% estatal, y más ellos (11,9%) que ellas (7,8%).

¿Cuándo es preocupante el consumo? Sanidad analiza el consumo de riesgo y afectaría a 8 de cada mil gallegos, ligeramente por debajo de la media del conjunto autonómico (11 de cada mil).

Pero Sanidad añade otro análisis, el del consumo por encima de los límites de bajo riesgo, y el porcentaje ya se incrementaría hasta el 6,5 por ciento (6 por ciento estatal).