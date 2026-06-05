Galicia cuenta con más de 850.000 animales de compañía y la mitad son perros

Galicia cuenta con 857.575 animales de compañía, según la primera Estadística de Protección Animal elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a partir de los registros autonómicos recopilados entre 2021 y 2025. Del total, 453.507 son perros (52,9 %), 309.404 gatos (36 %) y 94.664 pertenecen a otras especies.

Estos datos sitúan a la comunidad gallega como la quinta autonomía con mayor número de animales de compañía, por detrás de Andalucía (3,26 millones), Cataluña (1,99 millones), Madrid (1,89 millones) y la Comunidad Valenciana (1,53 millones). En el extremo contrario figuran Ceuta (18.627), Melilla (23.618) y La Rioja (96.070).

A nivel nacional, los hogares españoles albergan 15,17 millones de animales de compañía, lo que supone un incremento del 14 % en los últimos cinco años. Los perros continúan siendo la mascota más habitual, con 7,56 millones de ejemplares registrados, equivalentes al 49,8 % del total. Les siguen los gatos, con 5,62 millones (37 %), mientras que el 13 % restante corresponde a otras especies como conejos, aves, tortugas o reptiles.

La estadística revela además que únicamente en Ceuta y Melilla los gatos superan en número a los perros. Por comunidades autónomas, la mayor diferencia entre ambas especies se registra en Andalucía, donde hay 733.543 perros más que gatos. Madrid (224.735), Cataluña (176.679) y Galicia (144.103) completan los primeros puestos de esta clasificación.

Desde 2021, el número de animales de compañía en España ha pasado de 13,29 millones a 15,17 millones. Aunque los perros siguen siendo los preferidos, los gatos han protagonizado el mayor crecimiento en este periodo, con 1.035.816 nuevos ejemplares, frente a los 665.551 perros incorporados. El resto de especies también aumentó, aunque de forma más moderada, con 179.163 animales más.

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Los datos fueron presentados este viernes en el Consejo Estatal de Protección Animal, donde también se abordó la creación de un protocolo para la atención de animales de compañía en situaciones de emergencia o catástrofe. Esta iniciativa, impulsada junto al Ministerio del Interior, permitirá a las autonomías adaptar sus planes de protección civil a las exigencias recogidas en la Ley de Bienestar Animal.