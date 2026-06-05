El envejecido parque de vivienda: solo el 2% de los gallegos viven en casas con menos de diez años

La vivienda es una de las cuestiones que más preocupa a los gallegos. No solo es complicado encontrarla, sino también que está esté en unas condiciones de habitabilidad óptima. Sin ir más lejos, en un cuarto de los hogares de la comunidad conviven con humedades, con una incidencia mayor en las provincias de A Coruña y Pontevedra, algo que tiene repercusiones en la salud e incrementa la posibilidad de contraer alguna enfermedad respiratoria. Así lo refleja la última Enquisa estrutural a fogares, publicada este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que apunta a las altas deficiencias de aislamiento térmico o acústico como otro de los grandes problemas.

Al término del pasado año se contabilizaban en Galicia 1.100.312 hogares, todos ellos diferentes, pero con problemas la mayor parte de veces compartidos. Una de las razones de estos inconvenientes que trastornan el día a día es en envejecimiento del parque de vivienda y es que cuatro de cada diez se construyeron hace más de medio siglo, mientras que el 49% tienen entre 20 y 49 años de antigüedad. Esto reduce el porcentaje de inmuebles de menos con menos de una década de vida a apenas el 2%.

Otra parte de los dolores de cabeza viene dada por la derivada económica. Para cerca de 420.000 hogares gallegos, en torno al 38% del total, los gastos de la vivienda, entre los que se incluyen la comunidad, los seguros o las facturas, suponen una «carga pesada». Para la mayoría, un seis de cada diez, la lo que gastan es «razonable» y tan solo para un 4% de privilegiados no suponen ninguna problemática. La preocupación se dispara, además, entre los que viven de alquiler, alcanzando el 53%, mientras que se reduce entre los que tienen una vivienda en propiedad, especialmente entre aquellos que ya no tienen una hipoteca a sus espaldas.

Otros de los problemas con los que más se encuentran los gallegos en sus viviendas son los ruidos, que afectan a más de 143.000 hogares. La causa principal señalada por los encuestados en el tráfico terrestre, seguido de los sonidos emitidos por vecinos. Además, en torno a 79.000 familias declaran contar con malos olores, por cuestiones derivadas de las canalizaciones o el saneamiento, por tener explotaciones agroganaderas cerca o por humos, como el que viene del tráfico o la industria.

Construcción de viviendas nuevas en la zona de Restollal de Santiago / ECG

Construcción de viviendas nuevas en la zona de Restollal de Santiago / ECG

Con todo, la valoración que hacen del entorno es, en términos generales, positiva. Entre los que indicaron presencia de impactos negativos, los más frecuentes fueron: la presencia de edificaciones ruinosas o con deficiente mantenimiento (28%); abandono de la tierra con la consiguiente generación de maleza y arbolada espontáneo (27%); estado de la urbanización (25%); cableados aéreos (24%); edificaciones y urbanizaciones inacabadas o sonar abandonado (23%).

La mitad de los gallegos lleva 20 años en la misma vivienda

La movilidad residencial en la comunidad, reflejan los datos del IGE, es baja. La mitad de los gallegos llevan 20 años o más en la misma vivienda y el 15% entre 10 y 19 años. Tan solo el 16% sufrió una mudanza en el último lustro. Entre los que lo hicieron, la razón principal, a la que apunta el 30%, fue el cambio a una vivienda mejor, seguida de aquellos que cambiaron de hogar al adquirir uno en propiedad.

También hay quienes quieren cambiar de piso, pero, por diferentes causas, no pueden. En total, son 47.950 los hogares que se encuentran en esta situación, la mayoría de ellos, el 42% son unipersonales y el 20% parejas con hijos. Las principales razones para necesitar un cambio de vivienda fueron el tamaño, con el 35%: la formación de un nuevo hogar, con el 31,53% y los motivos económicos, con el 20,06%. También destacaron las condiciones de habitabilidad, con el 20,05%

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Autobús y bares: los servicios más accesibles

En cuanto a los servicios que más cerca tienen los gallegos de sus hogares, el 70% pueden llegar a pie en aproximadamente quince minutos a una parada de autobús, a bares o cafeterías, espacios abiertos de ocio, farmacias y tiendas de comestibles. Adenás, el 62,98% dispone de un centro de salud o ambulatorios públicos a esta misma distancia, mientras que el 35,02% podía ir en transporte, la mitad en el público. Por otra parte, el servicio más alejado de los hogares gallegos es la estación de tren.