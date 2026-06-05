Medio rural
Besteiro urge al PP a constituir en el Parlamento la comisión de estudio sobre la leche para que la industria deje de tener «manga ancha»
Remarca la propuesta del PSdeG de instar a la Xunta a utilizar productos de proximidad en los comedores que dependen de la Administración
R. S.
El secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido a la Xunta adoptar medidas para que la industria láctea deje de tener «manga ancha» a la hora de fijar precios «inasumibles» para los productores.
Lo ha dicho durante una visita a la feria agrícola Semana Verde de Silleda (Pontevedra), donde ha reclamado al PP, que gobierna en la Xunta, acelerar los trámites para constituir la comisión parlamentaria de estudio sobre el sector lácteo sobre mecanismos de control. Dicha comisión fue acordada por unanimidad de todos los grupos del Parlamento autonómico después de la petición del sindicato Unións Agrarias (UUAA), ha indicado Besteiro.
El líder socialista gallego ve «urgente» convocar este órgano ante la renovación de los contratos entre productores e industria que deberá producirse en agosto y poder así frenar la «caída continuada» en el precio de la leche pagada por la industria a los ganaderos gallegos.
Para Besteiro, que la leche se esté pagando ya por debajo de los costes de producción en Galicia está «poniendo en riesgo» la continuidad de las explotaciones ganaderas.
En este sentido, ha aludido a la caída de precios de una media de 6 céntimos por litro en abril , que supuso la pérdida de 17 millones de euros en toda Galicia, provocando el cierre de 24 granjas, elevando las clausuras a 314 en el último año.
En la misma línea, el responsable del PSdeG-PSOE ha defendido la Semana Verde de Silleda como un «escaparate inmejorable» para la defensa de los productores gallegos y ha reiterado la propuesta socialista implantar productos de proximidad en los comedores escolares. Ha apelado así a emplear la red propia de hospitales, residencias, colegios y escuelas infantiles para impulsar la producción propia «de calidad y con garantías». Es, ha indicado, una medida «concreta y viable» que muestra el «camino adecuado» para impulsar a los productores propios de Galicia.
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