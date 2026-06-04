Novo facsímile do Códice Calixtino: 500 copias, a número 1 para León XIV
A sala Capitular da Catedral acolleu a presentación do volume que se comercializa por 2.100 euros
Ana Triñáns
O arcebispo de Santiago, Francisco Prieto, acompañado polo cóengo arquiveiro Francisco Javier Buíde e polo editor Joaquín González presentou este xoves unha nova edición facsimilar do Códice Calixtino, «memoria da peregrinaxe, camiño de fe e tamén camiño de cultura», en palabras de monseñor Prieto.
Tratase dunha edición limitada de 500 exemplares realizada a partit de fotografías de alta resolución do volume orixinal, con especial coidado no axuste cromático e mantendo as «marcas do tempo», lembrou Buíde, do manuscrito do século XII, buscando a «maxima fidelidade» na reprodución.
Un facsímile que sae ao mercado cun prezo de 2.100 euros, que será complementado cara a finais de ano cun libro de estudo con novos datos resultado dunha última investigación e cuxo exemplar número 1 está destinado a León XIV.
Este agasallo ao Papa anunciouno o arcebispo Francisco Prieto indicando que lle será entregado «no momento oportuno». Nesta liña e respondendo a preguntas da prensa pola próxima visita de León XIV a España, monseñor Prieto fixo mención á apertura da Porta Santa con motivo do Ano Santo Xacobeo 2027, do que se podería inferir a posibilidade dunha visita o ano que vén.
Memoria escrita da peregrinaxe
O arcebispo, a quen o cóengo Buíde describiu como «timón da barca do Apóstolo Santiago», fixo referencia ás palabras do profesor Díaz y Díaz q definía o Códice Calixtino como a «enciclopedia xacobea medieval» e fixo mención a que de trata dun «manuscrito vivo», «memoria escrita da peregrinaxe e da idea de Europa».
Francisco Prieto destacou que o Códice lle «deu forma ao Camiño antes de que existisen as guías de viaxe», mais tamén recalcou, coma os outros intervintes, que se trata dunha «obra mestra da cultuea medieval. Fonte fundamental para o coñecemento da música medieval europea».
Para o cóengo arquiveiro Buíde o Códice Calixtino (escrito durante o papado de Calixto II) é «un manual de humanidade, que critica xa a quen ve o Camiño coma unha oportunidade económica, política ou social», e fixo mención ao Libro dos Milagres de Santiago, en referencia a compilación de experiencias de peregrinos cuxa sorte atribuían ao Apóstolo.
Buíde cualificou tamén o Códice Calixtino como «unha fonte de historia na que se fala da socioloxía dos séculos XI e XII».
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