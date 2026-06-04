Galicia registró 44 solicitudes de eutanasia el pasado año, de las que 13 llegaron a materializarse

Galicia registró el pasado año 44 solicitudes de prestación de ayuda para morir, de las que 13 llegaron finalmente a materializarse, según los datos trasladados por el Servizo Galego de Saúde durante la jornada celebrada en Santiago con motivo de los cinco años de aplicación de la Ley orgánica de regulación da eutanasia en la comunidad.

El encuentro, celebrado en el salón de actos de la Consellería de Sanidade bajo el título Cinco anos de aplicación da lei orgánica de regulación da eutanasia en Galicia, sirvió para hacer balance de una prestación que, desde su aprobación en 2021, se ha ido incorporando a la actividad asistencial del sistema sanitario público gallego con las garantías clínicas, éticas y jurídicas previstas en la normativa.

El director xeral de Integración e Innovación Asistencial del Sergas, Alfredo Silva, fue el encargado de inaugurar la jornada, en la que puso en valor el compromiso de los profesionales implicados en el procedimiento. En el acto también participaron la subdirectora xeral de Atención Hospitalaria, Raquel Vázquez Mourelle, miembros de la Comisión de Garantía e Avaliación da Eutanasia de Galicia y personal sanitario vinculado a la prestación.

Silva destacó expresamente el papel de los médicos responsables y consultores, del personal de enfermería, de los servicios de farmacia, documentación clínica y direcciones asistenciales, así como de los equipos que acompañan a la persona solicitante durante todo el proceso. Según señaló, este acompañamiento atiende a las necesidades biopsicosociales de los pacientes «antes, durante y después de la prestación».

El Sergas también indicó que los tiempos medios de respuesta se redujeron respecto al ejercicio anterior. En 2025 se situaron en 55,8 días de media, frente a los 59 días registrados en 2024.

Durante su intervención, el director xeral subrayó que detrás de los procedimientos, los protocolos y las cifras hay personas y familias que afrontan situaciones de sufrimiento y decisiones complejas. Por ese motivo, apeló al «respeto, empatía y sensibilidad» que requiere cada caso y cada historia personal.