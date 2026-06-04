Menos delitos en Galicia, pero más miedo en casa: los robos en viviendas se disparan

Galicia arrancó el año con una ligera reducción de la criminalidad. Pero este balance positivo queda ensombrecido por un incremento de los robos en domicilios, que crecen casi un 24% y se convierten en la principal señal de alarma del trimestre. Según el balance del Ministerio del Interior, en los tres primeros meses de este 2026 se registraron 22.812 infracciones penales en la comunidad gallega, una media de 250 cada día y que suponen un 1,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma una tendencia general de contención del delito.

La criminalidad convencional, que sigue concentrando la mayor parte de las infracciones, también desciende: 16.465 casos, un 1,7% menos. Sin embargo, dentro de este bloque se observan tendencias muy dispares. El más llamativo es el de los robos con fuerza en domicilios, que se disparan hasta 728 asaltos de viviendas, un 23,6% más, el mayor repunte de las estadísticas de delincuencia del primer trimestre y un indicador que afecta de lleno a la percepción de seguridad ciudadana.

También aumentan los robos con violencia e intimidación (212 casos, un 6,2% más) y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (1.089 casos, +11%).

En el lado contrario, los hurtos, que siguen siendo el delito más numeroso, caen con fuerza: 4.029 casos, un 11,3% menos. También descienden las sustracciones de vehículos (127 casos, –5,9%) y el tráfico de drogas (90 infracciones, –20,4%).

Los delitos contra la libertad sexual disminuyen un 10,6%, hasta los 168 casos. Las agresiones sexuales con penetración se mantienen estables en 43, mientras que el resto de delitos sexuales baja un 14,4%.

En los delitos más graves, Galicia registra un homicidio consumado, la misma cifra que en 2025, y reduce de forma notable las tentativas de homicidio o asesinato, que pasan de 15 a 10 (–33,3%).

Delitos 'online'

En cuanto a la cibercriminalidad, que en los últimos años había crecido de forma sostenida, también experimenta un ligero retroceso: 6.347 infracciones, un 2,3% menos. Las estafas informáticas, que representan la inmensa mayoría, bajan un 1,3%, mientras que el resto de ciberdelitos cae un 8,6%.

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El balance deja así una fotografía dual, con menos delincuencia en términos globales, pero un aumento muy significativo de los robos en viviendas, que rompe la tendencia general a la baja y se perfila como el principal desafío para las fuerzas de seguridad en el arranque de este año.