El otro balance de la PAU en Galicia: tres jóvenes pillados con móvil y un cuarto, con chuletas

Galicia es de las comunidades pioneras en utilizar detectores de radiofrecuencia para detectar actividad del móvil durante la prueba de acceso a la universidad (PAU) y la CiUG lleva años insistiendo en sus protocolos para el examen en que el acceso al aula o está permitido con dispositivos como el móvil o los relojes electrónicos o similares. Este año la comisión que gestiona y organiza el examen recalcó la advertencia y las consecuencias que se derivan de la desobediciencia pueden ser letales para un joven que quiera acceder a la universidad, ya que suponen la expulsión de la PAU y acabar con un 0 en el examen o con la anulación de la prueba.

Pese a todo ello, cuatro jóvenes han colado en el aula del examen móviles o chuletas, como informó este jueves el presidente de la CiUG, Iván Area. En concreto, detalló que el profesorado vigilante de las comisiones delegadas detectó tres móviles y además unas chuletas. Estas últimas le fueron localizadas a un aspirante, cuyo sexo no especificó, dentro del diccionario de latín y en el examen de dicha materia, este mismo jueves, el último de los programados en la PAU ordinaria de este año.

Ni conectados ni desconectados

La CiUG contempla en su protocolo para la prueba que, de darse el caso, es decir, de detectar un dispositivo no autorizado, el estudiante puede ser objeto de medida disciplinaria —mencionan expulsión del aula, calificación del examen con cero puntos o anulación total de la prueba—. Area no detalló qué ocurrirá con el alumnado que se saltó las reglas estos días.

Los hechos se producen en un contexto de especial vigilancia del alumnado para que no copie. En esa línea, la CiUG amplió el protocolo para detallar que durante la celebración de las pruebas, y en cualquier momento, el profesorado de las comisiones delegadas podría solicitar la inspección, cuando lo considerase, de cualquier elemento, desde gafas a bolígrafos o calculadoras, entre otros.

Entonces subrayaban la advertencia: «El uso de dispositivos no permitidos implica la expulsión de la PAU, al igual que también lo implica tener cualquier dispositivo electrónico dentro del aula».