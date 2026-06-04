Alumnos del IES Primeiro de Marzo de Baiona reclaman repetir el examen de Dibujo Técnico de la PAU

Alumnos del IES Primeiro de Marzo de Baiona que realizaron la prueba de Debuxo Técnico II de la PAU 2026 han remitido una carta a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para reclamar responsabilidades por las incidencias registradas durante el examen del pasado 2 de junio y pedir que se valore una nueva convocatoria extraordinaria y voluntaria para los afectados.

En el escrito, dirigido a la CiUG, los estudiantes expresan su «preocupación» y su «desacuerdo» con el desarrollo de una prueba que, según relatan, estuvo marcada por correcciones sucesivas, aclaraciones de los enunciados y errores en distintos ejercicios. La situación, sostienen, generó «incerteza» y afectó de forma directa a la concentración, la confianza y el rendimiento del alumnado.

Los firmantes aseguran que muchos estudiantes comenzaron ejercicios con información que después fue modificada, lo que les obligó a «borrar, rectificar ou reconsiderar procedementos xa realizados». Aunque durante la prueba se concedió una ampliación de media hora, consideran que esa medida no compensó los perjuicios ocasionados, porque el problema no fue solo la pérdida de tiempo, sino también «a ansiedade, a inseguridade e a dificultade de continuar traballando con normalidade».

La carta incide especialmente en que no todos los alumnos realizaron el examen en las mismas condiciones, al entender que algunas aclaraciones llegaron en momentos distintos y que determinadas incidencias no pudieron ser comunicadas a todo el alumnado por igual. Para los estudiantes, esta circunstancia resulta especialmente grave en una prueba de acceso a la universidad, donde «unhas poucas décimas poden determinar o acceso á titulación desexada».

«Rigor, claridade e igualdade»

Los alumnos recuerdan además que la materia exige meses de preparación y, en algunos casos, años de trabajo acumulado. Por ello, reclaman que un examen de esta relevancia se desarrolle con «todas as garantías de rigor, claridade e igualdade de oportunidades».

Entre sus peticiones, solicitan que la CiUG informe públicamente y con transparencia de todas las incidencias producidas, que se adopten criterios extraordinarios de corrección para evitar que ningún alumno resulte perjudicado y que se establezcan medidas compensatorias reales para quienes puedan ver comprometido su acceso a los estudios universitarios que desean cursar.

La reclamación incluye también la petición de que se valore la posibilidad de ofrecer una convocatoria extraordinaria y voluntaria de Debuxo Técnico II, permitiendo al alumnado conservar la mejor de las calificaciones obtenidas. Asimismo, los estudiantes piden revisar los protocolos de elaboración, revisión, traducción y validación de las pruebas para impedir que una situación similar vuelva a repetirse en futuras convocatorias.

Los firmantes presentan la reclamación, según recogen en el escrito, con la voluntad de que se adopte «unha solución xusta para todo o alumnado afectado» y se garantice la igualdad de oportunidades que debe presidir una prueba de estas características.