Sanidad actualiza las temperaturas peligrosas: El calor de riesgo en el sur de Pontevedra empieza a partir de los 38 grados, siete más que hace un año y la mayor variación de España

El Gobierno central ha actualizado este miércoles las temperaturas que, en función de la zona del país, suponen un riesgo para la salud de las personas, que en Galicia presentan una de las mayores variaciones internas del país, de 11,4 grados centígrados entre el norte costero y el sur del interior. Pero este no es el único aspecto en el que destacan los datos de la comunidad gallega: en la zona del sur de Pontevedra, el umbral de temperatura que se considera peligrosa se disparó en 7,2ºC, el salto más grande de todo el país: mientras que en 2025 se situaba en los 31,1 ºC, ahora pasa a los 38,3ºC.

Estos umbrales no son récords de temperatura ni avisos meteorológicos, sino temperaturas máximas diarias de referencia a partir de las cuales se considera que el calor puede tener impacto en la salud en cada zona. El Ministerio de Sanidad los calcula cruzando series históricas de temperaturas máximas con datos de mortalidad diaria para detectar a partir de qué punto térmico las defunciones se desvían de lo esperable. Por eso los límites cambian tanto entre territorios: no miden solo calor en términos absolutos, sino el impacto que ese calor tiene sobre una población concreta, adaptada a un clima determinado. El umbral se halla para cada una de las 128 meteozonas del país, definidas según áreas con climatologías similares y establecidas por la Agencia Estatal de Meteología.

Los nuevos umbrales figuran en el Plan Nacional de Actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, que se edita anualmente desde 2004 y este año los recalcula con datos más actuales. Los de los planes de 2024 y 2025 estaban hallados en base a los datos de entre 2009 y 2018; y el actual usa los de 2012 a 2023, excepto los de 202 y 2021 por las anomalías en mortalidad resgistradas por la pandemia.

Visualización de las temperaturas máximas diarias de referencia.

Según estos nuevos cálculos, la zona sur de Pontevedra es en la que más ha aumentado la temperatura que se considera peligrosa en todo el país y, por lo tanto, en la que más ha bajado el riesgo: pasó de 31,1 ºC a 38,3 ºC. Este área, denominada meteozona Miño Pontevedra, incluye, entre otros, los concellos de A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo, Crecente, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas y O Porriño.

En el resto de la provincia, los umbrales son más bajos. En el interior de Pontevedra, la temperatura considerada peligrosa disminuye, por lo que aumenta el riesgo, pasando de 33,3 ºC a 31 ºC, mientras que en Rías Baixas pasa de los 29,5 ºC a 33 ºC.

En A Coruña esta actualización de los umbrales también ha dejado grandes diferencias. En el oeste de la provincia, pasa de 26 ºC a 32,2 ºC, una subida de 6,2 grados: el segundo mayor salto de Galicia y el tercero del país. En cuanto al resto de la provincia, las temperaturas que comienzan a considerarse peligrosas van de los 33,7 ºC y 31,3 ºC del suroeste y del interior, hasta los 27,8 ºC del noroeste (el más bajo de toda la comunidad). Lugo, por su parte, tiene umbrales intermedios, de 28,3 ºC en A Mariña; 30,1 ºC en la zona de montaña, 33,6 ºC en el centro y 36,8 ºC en el sur.

Finalmente, en Ourense ningún umbral baja de los 30ºC. De menor a mayor: en el área de montaña es de 31,4 ºC; en el noroeste de la pronvincia, de 37,8 ºC; en la zona del Miño, de 38,3 ºC, en el sur, de 38,6 ºC; y en el área de valdeorras, de 39,2 ºC. Este último es el valor más elevado de toda Galicia, con 11,4 ºC de diferencia con el más bajo, el del noroeste de A Coruña. Se trata de la segunda mayor diferencia dentro de un mismo territorio de todas las comunidades, seguida de Andalucía, donde asciende a los 12,4 grados.