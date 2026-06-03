Renfe activa los billetes para la primera fecha del tren turístico vitivinícola por las Rías Baixas

Renfe ha activado la venta de billetes para el Tren del Vino Rías Baixas, una de las propuestas de la temporada 2026 de los Trenes Turísticos de Galicia, que este año ofrece trece rutas temáticas por la comunidad. La experiencia permitirá recorrer parte del territorio de la Denominación de Origen Rías Baixas en un itinerario que enlaza Santiago de Compostela con Vigo y que combina tren, visitas guiadas, enoturismo y navegación por la ría.

La ruta está programada para el 11 de julio y el 12 de septiembre, aunque la venta, de momento, solo está activa para la primera fecha. El viaje partirá de Santiago y permitirá a los viajeros disfrutar desde el tren del paisaje de la ría de Arousa, con vistas a enclaves como las Torres de Oeste de Catoira, antes de adentrarse en una jornada centrada en el albariño y en algunos de los principales atractivos turísticos del sur de Galicia.

El programa incluye una visita a la bodega Pazo Baión, con degustación incluida, y un recorrido por el centro histórico de Cambados, considerada la capital del Albariño. Ya por la tarde, la propuesta continuará en Vigo, con tiempo libre para el almuerzo -no incluido en el precio-, un paseo en barco por la ría de Vigo y una visita guiada a la isla de San Simón.

Precios

Los billetes tienen un precio de 50 euros para adultos y 25 euros para menores de 14 años. Los menores de cuatro años que no ocupen plaza podrán viajar gratis. Además, Renfe aplica un descuento del 15% para grupos de diez o más personas, que podrán adquirir los billetes en taquillas con venta electrónica, agencias de viajes presenciales y venta telefónica.

El itinerario contempla la salida del tren desde Santiago de Compostela por la mañana y la llegada a Vigo a las 20.28 horas. El regreso se realizará desde la estación viguesa en tren regular, con llegada a Santiago a las 22.03 horas. Los viajeros que hayan iniciado la ruta en A Coruña podrán continuar hasta esta ciudad con billete combinado.

La compañía recuerda que los billetes pueden anularse hasta 24 horas antes de la salida prevista del tren, con una deducción del 15% en concepto de gastos de anulación, y que no admiten cambios. Renfe promociona los trenes turísticos gallegos con el lema «Olvídate del coche y disfruta Galicia», una invitación a descubrir la comunidad a través del ferrocarril y con el apoyo de guías especializados durante el recorrido.

La iniciativa forma parte de la programación de los Trenes Turísticos de Galicia 2026, desarrollada por Renfe en colaboración con Turismo de Galicia y el Inorde, con rutas dedicadas a los faros, la Ribeira Sacra, los monasterios, los pazos históricos, la cerveza gallega, los quesos y los vinos de las distintas denominaciones de origen.