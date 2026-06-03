Renfe activa los billetes para la primera fecha del tren turístico vitivinícola por las Rías Baixas
La ruta saldrá de Santiago con destino Vigo y combinará paisaje, albariño, una visita a Pazo Baión, Cambados, la ría viguesa y la isla de San Simón
Renfe ha activado la venta de billetes para el Tren del Vino Rías Baixas, una de las propuestas de la temporada 2026 de los Trenes Turísticos de Galicia, que este año ofrece trece rutas temáticas por la comunidad. La experiencia permitirá recorrer parte del territorio de la Denominación de Origen Rías Baixas en un itinerario que enlaza Santiago de Compostela con Vigo y que combina tren, visitas guiadas, enoturismo y navegación por la ría.
La ruta está programada para el 11 de julio y el 12 de septiembre, aunque la venta, de momento, solo está activa para la primera fecha. El viaje partirá de Santiago y permitirá a los viajeros disfrutar desde el tren del paisaje de la ría de Arousa, con vistas a enclaves como las Torres de Oeste de Catoira, antes de adentrarse en una jornada centrada en el albariño y en algunos de los principales atractivos turísticos del sur de Galicia.
El programa incluye una visita a la bodega Pazo Baión, con degustación incluida, y un recorrido por el centro histórico de Cambados, considerada la capital del Albariño. Ya por la tarde, la propuesta continuará en Vigo, con tiempo libre para el almuerzo -no incluido en el precio-, un paseo en barco por la ría de Vigo y una visita guiada a la isla de San Simón.
Precios
Los billetes tienen un precio de 50 euros para adultos y 25 euros para menores de 14 años. Los menores de cuatro años que no ocupen plaza podrán viajar gratis. Además, Renfe aplica un descuento del 15% para grupos de diez o más personas, que podrán adquirir los billetes en taquillas con venta electrónica, agencias de viajes presenciales y venta telefónica.
El itinerario contempla la salida del tren desde Santiago de Compostela por la mañana y la llegada a Vigo a las 20.28 horas. El regreso se realizará desde la estación viguesa en tren regular, con llegada a Santiago a las 22.03 horas. Los viajeros que hayan iniciado la ruta en A Coruña podrán continuar hasta esta ciudad con billete combinado.
La compañía recuerda que los billetes pueden anularse hasta 24 horas antes de la salida prevista del tren, con una deducción del 15% en concepto de gastos de anulación, y que no admiten cambios. Renfe promociona los trenes turísticos gallegos con el lema «Olvídate del coche y disfruta Galicia», una invitación a descubrir la comunidad a través del ferrocarril y con el apoyo de guías especializados durante el recorrido.
La iniciativa forma parte de la programación de los Trenes Turísticos de Galicia 2026, desarrollada por Renfe en colaboración con Turismo de Galicia y el Inorde, con rutas dedicadas a los faros, la Ribeira Sacra, los monasterios, los pazos históricos, la cerveza gallega, los quesos y los vinos de las distintas denominaciones de origen.
Trenes Turísticos de Galicia con billetes activos - Temporada 2026
- Tren de la Ruta de los Faros. Salidas: 6 y 20 de junio, 4 y 18 de julio, 29 de agosto, 26 de septiembre.
- Tren de la Ribeira Sacra (Río Sil). Salidas: 6 y 27 de junio, 11 de julio, 1 y 22 de agosto, 12 de septiembre.
- Tren de la Ribeira Sacra (Río Miño). Salidas: 13 de junio, 5 y 26 de septiembre.
- Tren de la Ruta de los Monasterios. Salidas: 20 de junio, 25 de julio.
- Tren del Vino Monterrei. Salidas: 4 de julio y 29 de agosto.
- Tren del Vino Rías Baixas. Salidas: 11 de julio y 12 de septiembre (Primera fecha a la venta).
- Tren del Vino Ribeiro / Rías Baixas. Salidas: 18 de julio.
- Tren de la Ruta de las Mariñas. Salidas: 1 de agosto, 5 de septiembre.
- Tren de Valdeorras - Ribeira Sacra. Salidas: 8 de agosto y 19 de septiembre.
- Tren de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia. Salidas: 8 de agosto, 19 de septiembre (Primera fecha a la venta).
Rutas pendientes de activar su venta de billetes:
- Tren Experiencia MEGA (Museo Estrella Galicia) y A Coruña de 1906. Salidas: 15 de agosto.
- Tren de la Ruta de los Quesos de Galicia. Salidas: 22 de agosto, 3 de octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que hizo el examen
- El dueño de la presunta nueva aerolínea con base en Galicia fundó otra similar y sin actividad en Mallorca en 2022
- Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo
- El vuelo Santiago-Nueva York abre la «batalla del Atlántico» con un récord internacional: es el más largo con ese tipo de avión
- El sueldo de un médico de familia en Galicia puede superar los 93.000 euros anuales al final de su vida laboral
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- La competencia de FP: el número de titulados que se presenta a la fase específica de la selectividad se ha disparado un 129% en una década
- La Xunta abre una 'repesca' para cubrir vacantes en los campamentos de verano 2026