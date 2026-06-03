Las protestas de educación 0-3, menores y discapacidad llegan a la Xunta: «Nos tienen como un servicio low cost»

Las protestas de los sectores de discapacidad, menores y educación infantil (de 0 a 3 años) convocadas por CIG, CUT y SNEP han llegado este miércoles ante la sede de la Xunta en San Caetano, en Santiago, para reivindicar mejoras laborales y rechazar que se les utilice como un servicio «low cost». En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la CIG, Henrique García, ha destacado que la Consellería de Política Social, con su titular al frente, Fabiola García, «no puede mirar para otro lado».

Es la «enésima vez» que los trabajadores se movilizan, según ha incidido este representante sindical. La manifestación, que ha partido del Monte do Gozo, pone fin, de hecho, a tres jornadas reivindicativas que se realizaron en formato caravana en los dos días previos.

Al respecto, denuncian las «condiciones muy precarias» para unos 6.000 profesionales en los centros privados de educación infantil, de menores y de discapacidad.

A esta plantilla que reivindica mejoras «laborales, salariales y sociales» se suman otras 2.000 trabajadoras --en un sector muy feminizado-- de las escuelas infantiles dependientes de la Xunta, que han estado presentes en la protesta, coincidiendo con una jornada de huelga.

Denuncian «ratios abusivas» y aseguran que la administración, que subvenciona estos centros, «maltrata a estos trabajadores», en algo que han equiparado con la «explotación laboral».

«Qué menos que recibirnos»

«Es muy triste y vergonzoso que no nos atiendan. Qué menos que recibirnos», ha subrayado Henrique García. En la marcha, las consignas han exigido la dimisión de la conselleira y han puesto de manifiesto la existencia de bajos salarios con los que «no se llega a fin de mes». 'Convenios aquí y no en Madrid' y 'La lucha es el único camino' han sido algunos de los lemas coreados.

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Este lunes y el martes, en torno a 40 coches participaron en la caravana reivindicativa para exigir «convenios dignos y una atención de calidad» en los sectores de discapacidad, menores y educación infantil 0-3.