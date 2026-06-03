La polémica con Historia de España en la PAU gallega se recrudece: docentes dicen que otra pregunta excede el nivel de Bachillerato

El examen de Historia de España sigue dando quebraderos a los jóvenes que hicieron la prueba en selectividad y a sus docentes. A pesar de que este mismo miércoles la CiUG salió al paso de las críticas por la colocación desacertada de una pregunta sobre movimiento obrero y anarquismo en la prueba asegurando que se «flexibilizará» la corrección de ese apartado, profesores de instituto han encontrado lo que consideran otros errores. Habría al menos otra pregunta en cuestión.

Además de reclamar que los «errores en la formulación» de las cuestiones «no repercutan negativamente» en la calificación del alumnado, estos docentes piden que se proceda al cese de la persona responsable del grupo de trabajo de la materia en la CiUG, igual que ocurre con quienes exigen la dimisión del responsable de la prueba de Dibujo Técnico, donde profesorado de instituto detectó «múltiples» errores.

El Departamento de Xeografía e Historia de dos institutos al menos, los de IES Virxe do Mar (Noia, A Coruña) y los del IES Leliadoura (Ribeira, A Coruña) han traslado oficialmente a la CiUG sendas reclamaciones en las que, al margen de la pregunta sobre el movimiento obrero en el siglo XIX, que exigía al alumnado una comparativa que no podía ser preguntada por no formar parte del bloque acordado en las circulares trasladadas a principios de curso, censuran la formulación de la cuestión 4.2, relacionada con un comentario de tabla de datos.

Una tabla que «excede» el nivel de 2º de Bachillerato

Al respecto, indican que dicha tabla, que recoge datos de 1975 a 1980 sobre inversiones públicas en sanidad, educación o pensiones, «excede los contenidos a desarrollar en un curso como segundo de Bachillerato, además de no ceñirse a lo recogido por las recomendaciones del grupo de trabajo».

«No podemos esperar que, un año más, el alumnado tenga que aguardar a un cambio de criterios de corrección sobre la marcha, que únicamente busca tapar los errores cometidos por quien debería asegurarse de la correcta composición de la prueba, en el sentido de que las preguntas se atuviesen a lo establecido en las circulares, contenidos y rúbricas expuestas públicamente», argumentan en su reclamación los profesores, que entienden el cambio como «un desprecio» a su trabajo.

Por todo ello, urgen, por un lado, a dar instrucciones «claras» a los correctores para que los «errores en la formulación» de las preguntas del examen «no repercutan negativamente en la calificación del alumnado», «tanto las del siglo XIX como las del siglo XX», apostillan. Al margen de esa solución, insta a la CiUG a cesar, si «no dimite antes», a la persona responsable del grupo de trabajo por la «gravedad de los errores cometidos». A su juicio, estos demuestran «o bien un total desconocimiento de la estructura de la prueba propuesta por el propio grupo de trabajo o bien una grave negligencia a la hora de hacer su trabajo».

Además, instan a la CiUG a asegurarse «bien» de que en la convocatoria extraordinaria no se repita una situación similar.