Galicia registra el mayor número de fallecidos por ahogamiento en lo que va de año

Galicia se ha convertido en la comunidad autónoma con más fallecimientos por ahogamiento accidental tanto durante el mes de mayo como en el conjunto del año 2026, según los datos difundidos por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo a través de su Informe Nacional de Ahogamientos (INA). En mayo se registraron 30 muertes en espacios acuáticos españoles, 10 de ellas en territorio gallego, mientras que el balance anual alcanza ya las 125 víctimas, de las cuales 25 corresponden a Galicia.

A nivel nacional, el dato de mayo sitúa a 2026 como uno de los años con menos fallecimientos en este mes desde que existen registros del INA. La cifra coincide con la contabilizada en mayo de 2022 y queda por debajo de los 33 fallecimientos anotados en 2023 y 2024, así como de los 44 registrados en el mismo periodo de 2025.

Tras Galicia, las comunidades con más fallecimientos durante mayo fueron Cataluña, con cinco casos, y Canarias, con cuatro. Andalucía y Castilla y León registraron tres víctimas mortales cada una, mientras que Aragón y Castilla-La Mancha contabilizaron un caso respectivamente. En el balance acumulado de 2026, Galicia encabeza la lista con 25 fallecidos, seguida muy de cerca por Canarias, con 24, y Andalucía, con 18. Cataluña suma 11 casos y Castilla y León, nueve. Por detrás aparecen Comunidad Valenciana y Euskadi ambas con siete fallecimientos; Murcia, con cinco; Asturias, Cantabria y Extremadura, con tres cada una; Navarra, La Rioja y Madrid, con dos; además de Castilla-La Mancha y Aragón, con un caso.

Playas y ríos concentran los sucesos

Los espacios naturales continúan siendo los escenarios donde se producen más ahogamientos. Durante mayo, once personas fallecieron en playas y seis en ríos, mientras que doce casos se registraron en otros entornos acuáticos. En el conjunto del año, los ríos acumulan 33 víctimas mortales, ligeramente por encima de las playas, con 30, y de otros espacios acuáticos, que suman 23.

Respecto al perfil de las víctimas, la tendencia se mantiene: la mayoría fueron hombres. De las 30 personas fallecidas en mayo, 25 eran varones y cinco mujeres. En relación con la procedencia, 18 víctimas tenían nacionalidad española, ocho eran ciudadanos de otros países europeos, una provenía del continente americano y en tres casos no se pudo determinar el origen.

El análisis por grupos de edad muestra que las personas mayores continúan siendo las más expuestas al riesgo. En lo que va de año, el mayor número de fallecimientos corresponde a las franjas de entre 55 y 64 años, con 18 casos, y de 65 a 74 años, con 16. En mayo, precisamente el grupo de 65 a 74 años fue el más afectado, con siete fallecidos, seguido por jóvenes de entre 18 y 25 años y personas de entre 55 y 64.

Noticias relacionadas

La ausencia de socorrismo, un factor relevante

La Federación también destaca el papel de la vigilancia en estos sucesos. Según el informe, 18 de las muertes registradas en mayo ocurrieron en lugares donde debería haber existido servicio de socorrismo, aunque este no estaba operativo en el momento del incidente. Los otros 12 fallecimientos se produjeron en zonas donde no correspondía contar con vigilancia. La entidad insiste en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y los dispositivos de socorrismo, especialmente en espacios acuáticos con gran afluencia de personas.